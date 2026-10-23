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洛杉磯車展11/20～11/29新能源、越野、自駕車體驗

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文章摘要整理：

2026年洛杉磯車展將在11月20日至29日於洛杉磯會議中心舉行，集合新車展示、免費試駕、越野體驗與改裝文化，適合全家同遊。

想一次看遍各大品牌新車，數百款新車、SUV、Hybrid油電車及電動車一次看個夠，還能免費試駕、體驗越野車？2026年洛杉磯車展(LA Auto Show)將於11月20日至29日在洛杉磯會議中心(la convention center)登場。今年邁入第119屆的車展，不僅有豐田、福特、雪佛蘭、本田、現代、起亞等品牌帶來最新車款，更有新能源車、自動駕駛、改裝車及豐富互動體驗，適合全家大小一起來玩。

新車一次比較，試駕體驗免額外付費。正在考慮換車？現場可一次比較不同品牌的外觀、內裝、空間與科技配備，直接向品牌人員了解適合自己的車款。車展還安排道路試駕、室內外測試跑道及LADWP Test Track，讓民眾親身感受汽油車、油電混合車(Hybrid)及電動車的駕駛性能，多項體驗包含在一般入場門票內。

Jeep、Ford Bronco越野挑戰超刺激（見圖）。越野迷不可錯過Camp Jeep及Ford Bronco Built Wild Adventure Courses，由專業駕駛員帶領，挑戰坡道、傾斜路面及各種障礙，近距離感受越野車的實力。

新能源、自動駕駛與改裝車，汽車迷必看。The Underground將展出Lowrider、改裝車及各式特色車款；Specialty Halls則匯集經典車、復古修復車，呈現南加州獨特的汽車文化。現場還有越野露營車展示、賽車模擬器及娛樂科技遊戲體驗，讓不只是汽車迷的家庭成員也能玩得盡興。

門票已開售，感恩節安排親子出遊。2026年洛杉磯車展常規單日票價(Any Day Admission)如下：成人（13 歲以上）：$25，長者（65 歲以上）$13，兒童（6–12 歲）$13，6 歲以下幼童免費。

省錢小提醒：部分指定日期的成人票價較便宜，約$20–$22。實際價格及優惠以官方售票資訊為準。部分體驗包含在一般門票內。官方網站：www.laautoshow.com

精華 FAQ

  • 車展將於11月20日至29日在洛杉磯會議中心舉行，為第119屆洛杉磯車展，現場聚集多個品牌新車與各式互動體驗。

  • 入場門票已包含道路試駕、室內外測試跑道及LADWP Test Track等體驗，民眾可實際感受汽油車、Hybrid與電動車的性能。

  • 越野迷可挑戰Camp Jeep與Ford Bronco Built Wild Adventure Courses，汽車迷則能參觀The Underground、Specialty Halls、賽車模擬器與露營車展示。

自駕車 洛杉磯 豐田

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