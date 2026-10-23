10/24、11/7 「免費流感疫苗接種」華埠服務中心建議提前來電預約

AI摘要 文章摘要整理： 華埠服務中心將於10/24與11/7在阿罕布拉市及洛杉磯華埠舉辦免費流感疫苗接種，對象為6個月以上民眾，並建議事先來電預約。

華埠 服務中心社區醫療診所，將於10月24日（星期六）及11月7日（星期六），在上午9時至中午12時，提供「免費流感 疫苗" rel="154449">流感疫苗 接種」服務（見圖）。

華埠服務中心（Chinatown Service Center，簡稱CSC）表示，在秋、冬流感季節期間，為保障大家健康，接種流行性感冒疫苗是必需的做法，華埠服務中心診所(CSC Health)將於10/24在阿罕布拉市及11/7在洛杉磯華埠，為大家舉辦「流感疫苗」免費接種活動，方便社區居民就近接種疫苗，提早做好流感防護，活動服務對象為年滿6個月及以上民眾，接種時須攜帶有效身分證件。

該服務中心表示，接種「流感疫苗」也是為己為人的理想做法，對於高風險人群尤其重要，如65歲以上的人或患有某些健康狀況如哮喘、心臟病、糖尿病和長期慢性疾病患者，社區疫苗接種服務，有助於提高民眾對季節性流感防護的重視，居民可依個人時間與地點選擇不同場次，也進一步提升華人社區取得健康服務的便利性。

「流感疫苗」免費接種活動，10月24日（星期六）在華埠服務中心阿罕布拉市醫療診所(CSC Health Center, Alhambra)舉行，地址為726 E. Main Street, Alhambra, CA 91801（位Cordova Street交界，Smart & Final超市對面），而且這場次還特別為65歲及以上長者，提供高劑量流感疫苗(High Dose Flu Shot Vaccine)，相關疫苗由ACE Pharmacy提供，讓年長居民可依自身年齡及需求，接受適合的流感防護。

另一場「流感疫苗」免費接種活動，則於11月7日（星期六）在洛杉磯華埠舉行，地點位於愛平商場一樓(Alpine Tower Chinatown)，地址為767 N. Hill Street, 1/ FL, Los Angeles, CA 90012，兩場活動分別位於聖蓋博谷華人聚居城市及洛杉磯華埠。

「流感疫苗」活動建議提前電213-808-1792預約時間或查詢詳情，如在上午11時30分後，會提供少量無需預約的現場名額。