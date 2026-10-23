暢小平婚介中心10/31萬聖餐舞會 女士前15名優惠 化妝比賽獎金$100

AI摘要 文章摘要整理： 擁有40年歷史的Cindy's Singles暢小平婚介中心，將於10/31在Alhambra舉辦萬聖節化妝單身餐舞會，提供門票優惠、比賽獎金與交友配對服務。

有40年之久的Cindy's Singles' 暢小平婚姻介紹中心，將於31日週六晚7時開始，舉辦一場萬聖節 化妝單身餐舞會（見圖）。地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 91801，門票50元。女士前15名優惠價40元。還可參加化妝比賽，獎金$100。也可一對一介紹， 詳情可聯繫Cindy 818-355-0318。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然，有興趣可前來參加此次的大型活動。

擴大交友圈，想結識在南加州 、聖地牙哥 及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次萬聖節化妝單身餐舞會，與民眾共度愉快時光。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。