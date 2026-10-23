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暢小平婚介中心10/31萬聖餐舞會 女士前15名優惠 化妝比賽獎金$100

洛杉磯訊
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文章摘要整理：

擁有40年歷史的Cindy's Singles暢小平婚介中心，將於10/31在Alhambra舉辦萬聖節化妝單身餐舞會，提供門票優惠、比賽獎金與交友配對服務。

有40年之久的Cindy's Singles' 暢小平婚姻介紹中心，將於31日週六晚7時開始，舉辦一場萬聖節化妝單身餐舞會（見圖）。地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 91801，門票50元。女士前15名優惠價40元。還可參加化妝比賽，獎金$100。也可一對一介紹， 詳情可聯繫Cindy 818-355-0318。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然，有興趣可前來參加此次的大型活動。

擴大交友圈，想結識在南加州聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次萬聖節化妝單身餐舞會，與民眾共度愉快時光。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

精華 FAQ

  • 活動將在10/31週六晚間7時開始，主題是萬聖節化妝單身餐舞會，歡迎有興趣的單身民眾參加，共度節慶氣氛與交友時光。

  • 活動地點在700 S. Almansor St., Alhambra 91801。門票原價50元，女士前15名可享40元優惠，現場也安排豪華Ballroom與燈光秀。

  • 現場可參加化妝比賽，獎金100元，也提供一對一介紹服務。若想洽詢，可聯繫Cindy 818-355-0318，或透過微信Cindy's Singles與網站了解。

聖地牙哥 萬聖節 加州

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