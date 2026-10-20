中美會計師協會舉辦稅務專題線上講座

普及稅務新知與防詐騙觀念，以專業服務華人社區。中美會計師協會（Chinese American CPA Association，CACPAA）將於本周五（23日）下午3時至5時，透過Zoom舉辦「2026年稅務新動態與稅務犯罪」專題講座，邀請美國國稅局（IRS）相關領域人員擔任講者，介紹稅務新知、個人資料保護及稅務犯罪風險。

該講座結合專業稅務資訊與民眾關心的防詐騙議題，協助與會者認識稅務變化，提升對冒充國稅局、網路釣魚、虛假資料索取及身分盜用等風險的警覺，也為會計師及稅務從業人員提供服務納稅人所需的資訊。

講座分為兩大主題。第一部分「2026年稅務新動態」，由國稅局溝通與聯絡部門的Susanne Guo與Yong Li主講。內容涵蓋《One Big Beautiful Bill Act》（OBBBA）、川普儲蓄帳戶及相關稅務條款、2026年主要稅法變化、國稅局重要更新與稅務合規注意事項，並介紹常見稅務詐騙、身分盜用及防範方式。

第二部分「稅務犯罪：稅務從業人員與納稅人應了解的事項」，由國稅局刑事調查局洛杉磯地區辦公室的監督特別探員Melinda Ball與Richard Nadas主講，介紹稅務犯罪相關議題，增進與會者對稅務合規及風險的了解。

透過此次線上講座，中美會計師協會以專業知識服務社區，讓稅務從業人員及關注相關議題的納稅人有機會了解稅務新知與防詐騙資訊。依活動資訊，講座提供2小時繼續專業教育（CPE）學分。

有意參加者可透過下列Zoom連結或掃描活動海報上的QR Code報名。完成報名後，將收到包含個人參會連結的確認電子郵件。主辦單位網站為www.cacpaa.org。

Zoom報名連結：

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0reBXUVFQc6CRm50Aa604A