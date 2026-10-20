華美銀行第三季淨利創新高達3.82億美元

華美銀行母公司華美銀行集團（East West Bancorp，納斯達克股票代碼EWBC）20日公布2026年第三季財報，營收、淨利潤及每股收益均創歷史新高，單季淨利潤達3.82億美元，稀釋後每股收益2.76美元。總資產達860億美元，存款及貸款規模也雙雙刷新紀錄，展現穩健的業務成長與獲利能力。

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民（Dominic Ng）表示，第三季營收、淨利息收入、稅前撥備前利潤、淨利潤及稀釋後每股收益均創新高，存款與貸款餘額也持續增加。其中，無息活期存款較去年同期成長近15%，反映銀行推動小型企業支票帳戶策略的成效，以及深化客戶關係的能力。

總資產年增8% 存放款雙創新高

截至9月30日，華美銀行總資產達860億美元，較第二季增加12億美元，成長1%；與去年同期的797億美元相比，增加63億美元，年增8%。

總貸款達597億美元，較上一季增加7億美元，年增39億美元，增幅7%。第三季平均貸款餘額為589億美元，較第二季增加7億美元。

存款方面，總存款達715億美元，較第二季增加14億美元，增幅2%；與去年同期的666億美元相比，增加49億美元，年增7%。各類存款產品均呈現成長，其中無息存款占總存款26%，有助於維持銀行資金成本優勢。

第三季平均存款總額為703億美元，較上一季增加16億美元，增幅2.3%，主要來自無息活期存款、貨幣市場存款、有息支票存款及定期存款增加。

獲利能力強勁 審慎因應經濟不確定性

第三季華美銀行平均資產回報率達1.79%，平均普通股權益回報率16.3%，平均有形普通股權益回報率17.2%，反映銀行維持良好的資產運用效率與獲利能力。

吳建民指出，今年前九個月手續費收入較去年同期成長11%，主要受第三季商業存款帳戶手續費收入穩健增加帶動。銀行持續採取審慎的信貸及費用管理策略，資產品質保持穩健。

不過，考量整體經濟前景仍存在不確定性，華美銀行已進一步提高貸款損失準備金，以強化風險管理及因應潛在信用損失。

在資本結構方面，截至第三季末，股東權益約90億美元，股東權益占總資產比率為10.51%。每股帳面價值65.97美元，每股有形帳面價值62.55美元。各項監管資本比率均顯著高於資本充足銀行的法定要求，亦高於區域性銀行平均水準。

宣布第四季股息 每股0.80美元

華美銀行集團董事會宣布，第四季普通股現金股息為每股0.80美元，將於11月17日支付給11月2日登記在冊的股東。

公司第三季未進行普通股回購，截至季末仍有1.17億美元股票回購授權額度。

吳建民強調，憑藉多元化業務模式、審慎管理的資產負債表及持續強勁的盈利能力，華美銀行有信心維持成長動能，並為股東創造長期回報。

華美銀行總部位於南加州，為當地最大的獨立商業銀行，在美國及亞洲設有超過110個服務據點，業務涵蓋加州、紐約、德州及其他主要市場。