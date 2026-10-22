AJSOCAL 11月14日富樂頓免費法律諮詢 歡迎預約

AI摘要 文章摘要整理： AJSOCAL將於11月14日在富樂頓舉辦免費法律諮詢與社區資源活動，提供多項法律及公共服務協助，並發放食品與火雞券，民眾須事先預約。

南加州 亞美公義促進中心(AJSOCAL)將於11月14日（星期六）上午9時至中午12時，在Fullerton Free Church北校區舉辦免費法律諮詢及社區資源活動，為居民提供法律資訊、公共服務申請協助及家庭應急準備等相關資源，免費法律諮詢須提前預約。

當天法律諮詢採一對一方式進行（見圖），民眾可就住房、家庭法、移民 入籍、醫療服務及勞工權益等問題尋求法律資訊。住房方面包括驅逐辯護、租戶權益、押金及居住條件。

家庭法相關問題包括禁制令、民事騷擾、離婚、親子關係、子女監護及探視，以及家庭暴力和虐待老人等議題。

移民及公民入籍方面，服務包括N-400入籍申請及I-912費用豁免申請等資訊。醫療服務則提供Medi-Cal及Covered California申請協助與流程說明。勞工權益諮詢涵蓋僱員歧視 、工資及工時，以及非法解僱等問題。

此外，活動亦將安排家庭應急準備講座，介紹授權委託書、照顧者授權宣誓書及家庭應急計劃等內容，協助家庭事先做好緊急情況下的相關準備。

現場並將設置社區資源攤位，提供社區服務資訊，同時派發食品及火雞兌換券。主辦單位表示，火雞兌換券每個家庭限領一份，數量有限，送完即止；領取食品的家庭建議攜帶手推車，以方便搬運。

AJSOCAL表示，免費法律諮詢須提前預約。有需要的居民可電AJSOCAL中文熱線800-520-2356，或透過線上登記表格預約。

本次活動由橙縣第四選區(District 4)Supervisor Doug Chaffee贊助，並獲橙縣社會服務局(Orange County Social Services Agency)支持。活動免費參加，歡迎社區居民攜同家人及朋友參與。

活動地點為Fullerton Free Church北校區，地址2904 N. Brea Blvd., Fullerton, CA 92835。