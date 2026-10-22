我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

AJSOCAL 11月14日富樂頓免費法律諮詢 歡迎預約

富樂頓訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

AJSOCAL將於11月14日在富樂頓舉辦免費法律諮詢與社區資源活動，提供多項法律及公共服務協助，並發放食品與火雞券，民眾須事先預約。

加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)將於11月14日（星期六）上午9時至中午12時，在Fullerton Free Church北校區舉辦免費法律諮詢及社區資源活動，為居民提供法律資訊、公共服務申請協助及家庭應急準備等相關資源，免費法律諮詢須提前預約。

當天法律諮詢採一對一方式進行（見圖），民眾可就住房、家庭法、移民入籍、醫療服務及勞工權益等問題尋求法律資訊。住房方面包括驅逐辯護、租戶權益、押金及居住條件。

家庭法相關問題包括禁制令、民事騷擾、離婚、親子關係、子女監護及探視，以及家庭暴力和虐待老人等議題。

移民及公民入籍方面，服務包括N-400入籍申請及I-912費用豁免申請等資訊。醫療服務則提供Medi-Cal及Covered California申請協助與流程說明。勞工權益諮詢涵蓋僱員歧視、工資及工時，以及非法解僱等問題。

此外，活動亦將安排家庭應急準備講座，介紹授權委託書、照顧者授權宣誓書及家庭應急計劃等內容，協助家庭事先做好緊急情況下的相關準備。

現場並將設置社區資源攤位，提供社區服務資訊，同時派發食品及火雞兌換券。主辦單位表示，火雞兌換券每個家庭限領一份，數量有限，送完即止；領取食品的家庭建議攜帶手推車，以方便搬運。

AJSOCAL表示，免費法律諮詢須提前預約。有需要的居民可電AJSOCAL中文熱線800-520-2356，或透過線上登記表格預約。

本次活動由橙縣第四選區(District 4)Supervisor Doug Chaffee贊助，並獲橙縣社會服務局(Orange County Social Services Agency)支持。活動免費參加，歡迎社區居民攜同家人及朋友參與。

活動地點為Fullerton Free Church北校區，地址2904 N. Brea Blvd., Fullerton, CA 92835。

精華 FAQ

  • 活動將於11月14日星期六上午9時至中午12時，在Fullerton Free Church北校區舉行，地址為2904 N. Brea Blvd., Fullerton, CA 92835，免費入場但法律諮詢須預約。

  • 現場提供住房、家庭法、移民入籍、醫療服務及勞工權益等資訊，也協助申請Medi-Cal、Covered California、N-400與I-912等，並解說家庭應急準備相關文件。

  • 現場將設有社區資源攤位，並派發食品及火雞兌換券；火雞券每戶限領1份、數量有限，送完即止，領取食品的家庭建議攜帶手推車方便搬運。

歧視 移民 加州

上一則

好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面

下一則

不抽菸也可能會罹肺癌 高風險族群宜重視篩檢

延伸閱讀

亞美公義10/17公民入籍諮詢 申請費可省高達760元

亞美公義10/17公民入籍諮詢 申請費可省高達760元
角聲醫療中心 銀髮樂齡展免費健檢送禮包

角聲醫療中心 銀髮樂齡展免費健檢送禮包
愛法律師事務所 專業法律服務守護華人社區

愛法律師事務所 專業法律服務守護華人社區
世報銀髮樂齡展10/17洛僑教中心登場 第二場11月14日在哈仙達岡

世報銀髮樂齡展10/17洛僑教中心登場 第二場11月14日在哈仙達岡

史摩仁律師樓二十年專精複雜離婚與家庭法

史摩仁律師樓二十年專精複雜離婚與家庭法
福全健保健康講座 Medicare投保免費說明

福全健保健康講座 Medicare投保免費說明

熱門新聞

一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行