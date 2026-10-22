亞凱迪亞醫院「2026社區健康篩檢」 10月25日免費中風篩檢、打疫苗

AI摘要 文章摘要整理： 南加大亞凱迪亞醫院將於10月25日舉辦第24屆社區健康篩檢，提供免費抽血、中風與多項健康檢查、流感疫苗及醫師諮詢，並備有中文翻譯服務。

由南加大亞凱迪亞 醫院(USC Arcadia Hospital)、佛光山西來寺及國際佛光會洛杉磯協會(BLIA Los Angeles)共同主辦的第24屆「2026社區健康篩檢 」活動，將於10月25日（星期日）上午8時至11時30分，在南加大亞凱迪亞醫院舉行，地址為300 W. Huntington Drive。活動開放18歲以上民眾免費參加，提供血液檢查、骨質密度篩檢、頸動脈中風篩檢、流感疫苗 接種，以及醫師和營養師諮詢等多項健康服務，現場並安排中文翻譯志工協助，方便華語居民參與。

今年活動邁入第24屆，也是南加大亞凱迪亞醫院與佛光山西來寺攜手服務社區的第24年。多年來，在雙方領導團隊支持下，結合醫師、護理人員、醫院員工、佛光會員及社區志工的力量，持續為聖蓋博谷地區居民提供免費健康篩檢服務，協助民眾了解自身健康狀況，提升疾病預防及健康管理意識。

今年免費健康篩檢項目包括血液檢查、骨質密度、頸動脈中風、視力、聽力、乳房及失智症篩檢，以及血壓、體脂肪檢查和流感疫苗接種，並提供醫師及營養師諮詢服務。血液檢查涵蓋24項，包括膽固醇、血糖、肝腎功能、甲狀腺功能、全血球計數(CBC)及B型肝炎篩檢等。

接受抽血檢查者須於10月24日（星期六）晚間11時30分後禁食及避免飲用含糖飲料，但可喝白開水。高血壓藥、胰島素等處方藥物應依醫囑使用，糖尿病患者應事先向醫師確認空腹期間的用藥安排，切勿自行調整劑量。

活動除提供內科、腸胃科及心臟科醫師現場諮詢，另有營養諮詢、骨質密度與頸動脈篩檢，協助民眾了解骨骼及血管健康。此外，現場提供免費流感疫苗接種，以及視力、聽力篩檢，方便居民掌握健康狀況，及早尋求必要的醫療協助。主辦單位特別安排中文翻譯志工，協助民眾完成報到、了解篩檢流程，並在醫師諮詢及健康資訊說明過程中提供語言支援。

民眾如有疑問，可去電626-643-5570、626-821-2388或626-318-1167洽詢。活動詳情可瀏覽：https://www.keckmedicine.org/events/community-health-screenings-usc-arcadia-hospital/