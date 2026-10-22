大莊家角子機 她下注25元贏逾115萬

AI摘要 文章摘要整理： 一名加州女子在Pechanga賭場以25元下注Dragon Link角子機，幸運抱回1,153,944.82美元累積獎金，並延續該機18個月內第6次百萬派彩紀錄。

一位來自加州 聖地牙哥縣的女士日前在大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)賭場內的「Dragon Link」角子機上一試手氣，結果一舉贏得高達$1,153,944.82的巨額累積獎金大獎（見圖），為大莊家十月揭開幸運序幕。

大莊家指出，這位賓客在Aristocrat Gaming出品的「Dragon Link Happy and Prosperous」角子機 以最低投注額$25進行下注，不久之後，在獎勵回合中，金幣圖案不斷在螢幕上湧現，直至整個螢幕被金幣填滿，代表她贏得累積獎金，隨即進帳$1,153,944.82。該得獎者選擇不公開她的獎金運用計劃，但此次具里程碑意義的大獎，延續了「大莊家賭場度假村」一連串令人振奮的頭獎派彩佳績。

大莊家賭場度假村內廣受歡迎的Aristocrat「Dragon Link」角子機此次是在18個月內第六度爆出逾$100萬的累積獎金。該遊戲機上一次爆出七位數字累積獎金是在2026年4月21日，由一位來自加州河濱縣的幸運者贏得。在此之前11天，即4月10日，一位來自聖伯納汀諾縣的賓客贏得$1,010,344.48，稍早2026年3月，一位賓客贏得$1,339,477.30滿載而歸。於去年間，2025年5月，一位來自特曼庫拉市的得獎者贏得$1,044,559.11。另一位賓客則於2025年3月13日在同一部角子機上中得累積獎金，獎金總額達$1,232,300.19。

「大莊家賭場度假村」每天都有幸運得獎者誕生。大莊家表示，玩樂喜愛的角子機及賭桌遊戲時，若想獲得各種會員優惠，其中一個簡單方式就是加入 「大莊家」尊尚會員。登記成為「大莊家」尊尚會員的手續簡單快捷，且費用全免，賓客只需親臨「大莊家」尊尚會員專櫃辦理登記，即可開始賺取獎賞。參加者必須年滿21歲。

「大莊家賭場度假村」為美國其中之一間最大規模及提供最尊貴的賭場度假體驗，今年喜獲旅遊業界兩大最具公信力機構的肯定。大莊家近期在康泰納仕旅行者(Condé Nast Traveler)2026年讀者之選大獎(Readers' Choice Awards)中，獲選為南加州最佳度假村之一。

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