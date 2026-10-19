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托倫斯市議員劉詹碧琪前學區教委主席暨檢察官加入 支持Brian Goldsmith競選州參議員

洛杉磯
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加州托倫斯訊 — Brian Goldsmith 今日宣布，托倫斯市議員劉詹碧琪（Betty Lieu）正式表態支持其角逐加州參議院第24選區州參議員。劉詹碧琪是南灣（South Bay）地區備受敬重的領袖，在公共教育、公共安全及地方政府等方面擁有豐富的服務經驗，她的支持也為 Goldsmith 的競選再添助力。

劉詹碧琪曾任托倫斯聯合學區教育委員會主席，也曾擔任加州司法部副檢察長及重罪案件檢察官，長期致力於服務家庭並強化社區。她的支持進一步擴大了 Goldsmith 在選區內獲得地方民選官員、社區領袖及多個組織支持的陣容。

劉詹碧琪談到，托倫斯及整個南灣地區的家庭，需要一位願意傾聽、了解他們關切，並努力爭取實際成效的州參議員。Brian Goldsmith 將在州府成為我們有力的合作夥伴，共同推動對我們社區最重要的議題，包括優質公立學校、安全的社區，以及讓加州生活變得更加可負擔。我很榮幸支持他。

Goldsmith 將降低生活成本、改善公共安全、支持小型企業，以及協助學生為不斷變化的經濟環境做好準備，列為其競選的核心優先事項。他也強調，直接與地方領袖合作，回應選區內多元社區的需求至關重要。

Goldsmith 表示：「劉詹碧琪多年來服務社區，並始終關心下一代，因而贏得了托倫斯家庭的信任。身為家長，我也認同她的理念，相信每個孩子都應享有優質教育，每個家庭都應該在自己的社區中感到安心。我很榮幸獲得她的支持，也期待與她攜手合作，為托倫斯及南灣地區帶來實際成果。」

隨著劉詹碧琪表態支持，Goldsmith 的支持陣營進一步擴大。目前背書陣容包括前美國國務卿希拉蕊、眾議院前議長裴洛希、前聯邦參議員芭芭拉·鮑克塞、前美國運輸部長布塔朱吉，以及多位州級和地方民選官員、工會、公共安全團體和社區領袖。

Goldsmith 此次參選，是為接替現任州參議員 Ben Allen 的席位。Ben Allen 將於 2026 年 12 月完成最後一屆任期後卸任。加州參議院第 24 選區涵蓋南灣、西區（Westside）以及聖塔莫尼卡山脈一帶的多個社區。

完整背書名單請見：www.BrianGoldsmith.com/endorsements

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