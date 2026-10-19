現代Palisade Hybrid榮獲WardsAuto「十大最佳引擎與動力系統」大獎

2026現代Palisade Hybrid三排座油電混合休旅車

現代汽車2026 Pasalide Hybrid油電混合休旅車榮獲了WardsAuto年度新車評選中的十大最佳引擎與動力系統大獎。Palisade Hybrid三排休旅車結合了油電混合的油耗高效性、機械式的全輪驅動能力、329匹馬力，以及預估619哩的續航里程，獲得這項殊榮實至名歸。這是現代汽車第18次獲得WardsAuto的獎項認可，同時也是WardsAuto新車評選大獎創辦32年以來，現代汽車旗下三排休旅車的動力系統第二次榮獲十大最佳引擎與動力系統大獎。

現代汽車集團北美研發工程組織，北美現代技術中心的電動動力研發總監Kyoung Pyo Ha博士表示，現代汽車致力於為消費者提供能改善其日常駕駛體驗的科技，而Palisade Hybrid的設計旨在提供客戶對三排休旅車所預期的性能，同時顯著提升油耗效益。現代汽車的油電混合動力系統彰顯了其在不犧牲性能或實用性的情況下提升動力系統技術的承諾。現代汽車很榮幸能在油電混合的研發上獲得WardsAuto的認可。

現代2026 Palisade是現代汽車的旗艦三排休旅車。這台大型休旅車藉由其大膽設計、可選的先進油電混合動力系統，以及一系列的新一代科技，重新定義了高級三排休旅車的體驗。

獲得WardsAuto大獎認可的2.5升渦輪增壓直列四缸混合動力系統提供329匹馬力和339磅-呎的扭力，並包含六速自動變速，以及提供前輪驅動和HTRAC®全輪驅動版本。這個高效能油電混合動力系統預計在高速公路上可達到30mpg以上的油耗效益。

這款油電混合動力系統還具備估計四千磅的最大牽引能力，這些所有性能相輔相成，讓駕駛人在路上倍感從容自信，並享有更高的靈活性。此外，這款油電混合車型還新增了許多功能，旨在提供更接近純電動車的駕駛體驗，其中包含全新的駐留模式(Stay Mode)，可在車輛停放的時候監測電池系統，進而延長車載資訊娛樂系統和空調的使用時間。

WardsAuto新車評選大獎經理兼評審Robin Warner表示，現代汽車致力於打造一款運轉平穩且安靜的油電混合動力車型，同時配備了全機械式的全輪驅動系統。這不僅能讓駕駛人在濕滑路面上獲得同樣穩健的抓地力，還能幫助他們節省加油的時間與開支。現代汽車做得非常出色。

只有全新或是經過重大改進的動力系統及前一年的獲獎者擁有參與WardsAuto大獎評選的資格。WardsAuto的評審在實際駕駛情況下對26款動力系統進行了評估，考察其馬力、扭矩、噪音/震動/聲振粗糙度的表現、實際效能，以及科技創新。

WardsAuto是由Informa TechTarget所經營的權威媒體。Wards十大最佳引擎與動力系統大獎的評選迄今已進入第32年，旨在表彰美國市場上各類車型所搭載的創新動力系統。獲獎名單涵蓋了汽油引擎和各類電氣化動力科技。WardsAuto的編輯團隊每年都會對眾多車款進行嚴謹評估，並根據多項指標對每款動力系統進行細緻評分。頒獎典禮上匯集了全球數百位頂尖的動力系統專家，共同表彰汽車業界的佼佼者，並嘉獎他們在動力系統領域中所取得的卓越成就。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的房車、休旅車，和電氣化車輛，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的現代汽車集團Metaplant工廠、多個尖端科技研發設施，以及超過855家獨立經銷商。這些業務隸屬於現代汽車集團，該集團計畫在2025年至2028年間在美國投資260億美元。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。