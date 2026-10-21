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美家櫥櫃工廠直營款式齊全 每月都有特價品

洛杉磯訊
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目前流行的永恆經典白色櫥櫃。
目前流行的永恆經典白色櫥櫃。

AI摘要

文章摘要整理：

HomeCo Inc美家櫥櫃以工廠直營方式供應多款櫥櫃與石檯面，強調現貨、優惠價格與免費設計安裝服務，並在多地設有展示廳。

HomeCo Inc美家櫥櫃，新進大量高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石檯面等，產品種類多，款式顏色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，可至展示廳參觀選購，所有展示產品，現貨供應，質量保證，不怕貨比多家。優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢，且每月都有特價商品。

想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc美家櫥櫃讓客戶滿意，不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊，免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務。提升奢華感十足的石檯面，展示廳內的實木櫥櫃也是顏色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，歐美流行經典款式。全新啞光黑色shaker(Matte Black Shaker)美式櫃等。

HomeCo Inc美家櫥櫃自2005年成立以來，專門從事櫥櫃，浴室櫃，石檯面，水龍頭，面盆及廚房水槽等一條龍設計、開發、製造。產品通過更新的生產技術不斷改進，以達到最佳的質量和成本比。在亞洲有五個不同的製造工廠，美國有九個大型倉儲，並以優惠的價格向分銷商、大型開發商、建築商和總承包商提供高質量的產品。

可至臨近展示廳參觀，營業時間週一至週六，上午7點至5點。

3160 Rosemead Blvd, El Monte, CA 91731，電話626-608-6188。616 S Marengo Ave , Alhambra CA 91803，電話626-943-0568。7105 Paramount Blvd, Pico Rivera, CA 90660，電話526-949-1970。網址www.homecoonline.com。

歐美流行經典款式。
歐美流行經典款式。

精華 FAQ

  • 主要提供實木櫥櫃、浴室櫃、石檯面、水龍頭、面盆與廚房水槽等，並搭配免費上門測量、設計、評估與安裝一條龍服務，方便客戶一次完成採購。

  • 其優勢包括工廠直營、產品款式顏色尺寸齊全、展示品現貨供應、每月特價商品，以及專業團隊可協助量身定制，讓客戶節省時間與金錢。

  • 可前往 El Monte、Alhambra、Pico Rivera 三處展示廳參觀選購，營業時間為週一至週六上午7點至5點，並可透過官網與電話聯絡。

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