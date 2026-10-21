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車禍和解金別急簽 崔律師事務所中英語服務

洛杉磯訊
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崔律師
崔律師

AI摘要

文章摘要整理：

文章提醒在美華人車禍後別急著簽和解，崔律師事務所提供中英雙語協助，代為處理理賠與協商，讓傷者專心治療。

這是許多在美華人遇到車禍時共同的無助：語言隔閡、制度陌生，還要一邊照顧受傷的家人，一邊面對保險公司的專業團隊。車禍發生後的頭幾天，往往是最混亂、也最關鍵的時候。保險理賠員可能會打電話來要求錄音陳述，或是很快提出一筆和解金，希望當事人盡早簽字結案。很多人以為這是好意，加上語言不通、不好意思拒絕，就在還沒弄清楚傷勢、還沒完成治療之前做了決定。等到後續復健費用、無法工作的收入損失一一浮現，才發現當初簽下的文件已經無法反悔。

「我們常常聽到當事人說：早知道就先打電話問律師。」崔律師感慨地說，「他們不是不聰明，只是在最脆弱的時候，身邊沒有一個說同樣語言、又懂這套制度的人。」

位於爾灣（Irvine）的Cui Law Group崔律師事務所，由Jinglei Cui律師帶領（見圖），是一支年輕而充滿幹勁的團隊，長期專注於車禍與人身傷害案件，以中英文雙語服務南加州華人社區。

「我們確實很年輕，」崔律師坦然地說，「但年輕代表我們有衝勁、肯拚，也更願意花時間在每一位當事人身上。別人可能覺得是小案子，我們會當成自己家人的事來處理。」

團隊始終堅持四個原則：專業、誠信、負責、服務至上。專業，是熟悉加州車禍理賠的每一個環節，不讓當事人吃虧；誠信，是對當事人說實話，案件有什麼機會、有什麼風險，都清楚說明；負責，是接下的每一件案子都從頭跟到尾；服務至上，是隨時接得到電話、問得到進度，不讓任何一位當事人感到被冷落。

崔律師說：「很多當事人第一次打電話來，不是先問能賠多少，而是哭著問：我該怎麼辦？我們要做的第一件事，是讓他知道，接下來有人陪他一起面對。」

接案後，事務所會正式通知雙方保險公司由律師代表，請對方不要再直接聯繫當事人，讓家屬能專心照顧傷者、好好休養。從整理醫療紀錄、確認保單額度，到與保險公司溝通協商，都有專屬的案件經理以中文全程說明進度。

Cui Law Group崔律師事務所地址：14200 culver drive suite 222U, Irvine, CA 92612，電話：（626）679-4947，郵箱[email protected]

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精華 FAQ

  • 因為受傷程度與後續醫療、復健及收入損失常要一段時間才會完整顯現，太快簽字可能低估賠償，之後即使費用增加也難以反悔。

  • 事務所專注車禍與人身傷害案件，提供中英文雙語服務，從整理醫療紀錄、確認保單額度到與保險公司協商，都由團隊協助處理。

  • 律師會正式通知雙方保險公司由其代表，避免對方直接聯繫當事人，並由案件經理以中文說明進度，讓家屬能專心照顧傷者與休養。

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