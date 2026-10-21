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金城銀行41周年慶 推限時4.38%高利定存

洛杉磯訊
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文章摘要整理：

金城銀行舉行41週年慶，公布資產突破23億美元，並捐款支持學校教育，同時推出9個月、最高4.38% APY的限時定存專案。

金城銀行（Golden Bank）舉行創行41週年慶祝活動，邀請董事會成員、員工、客戶、社區領袖及教育界代表出席。董事長吳光宜表示，銀行2026年總資產已突破23億美元，感謝客戶長期支持及員工付出，並強調銀行將持續與社區共同成長。

休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳（Yvonne Hsiao）及Petrosky Elementary School校長Dr. Brixey等貴賓也出席致詞。金城銀行並捐贈5,000美元予該校，支持教育發展，實踐企業回饋社區的承諾。

41年來，金城銀行持續拓展貸款及存款業務，服務德州加州的企業及社區，並與客戶建立長期互信的合作關係。

駐休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長肯定金城銀行，成為社區穩定與信賴的重要支柱。蕭處長表示，金城銀行41年來持續穩健成長，已成為社區中象徵穩定與可靠的重要金融機構。董事長所分享的亮眼營運成果，不僅反映銀行在金融市場上的競爭力，也充分證明董事會具有前瞻性的領導能力，以及全體員工長期努力與奉獻的成果。

Petrosky Elementary School校長Dr. Brixey在致詞中表示，金城銀行創行41週年是一項值得慶賀的重要成就，學校非常榮幸能夠與銀行建立長期合作關係，共同為社區及下一代的教育努力。她指出，金城銀行多年來不僅支持Petrosky小學，與多所學校合作，支持學生學習與校園發展。親眼見證金城銀行長期關懷學校與社區需求。銀行提供的協助涵蓋金融素養教育、公民教育、電腦設備捐贈及校園公共設施改善等不同領域。

為慶祝金城銀行（Golden Bank, N.A.）成立41週年，金城銀行特別推出限時9個月定期存款（Certificate of Deposit, CD）優惠專案，提供最高4.38%年收益率（APY），讓客戶在享受安全穩健理財的同時，也能獲得更具競爭力的存款收益。本次促銷活動自 2026年9月28日起至2026年10月30日止。

精華 FAQ

  • 董事長吳光宜指出，金城銀行2026年總資產已突破23億美元，顯示銀行在貸款與存款業務上持續穩健成長，也反映多年經營與社區信任累積的成果。

  • 金城銀行在週年慶活動中捐贈5,000美元給Petrosky Elementary School，並長期支持金融素養、公民教育、電腦設備與校園改善，展現回饋社區與重視教育的承諾。

  • 為慶祝成立41週年，金城銀行推出限時9個月定期存款優惠，提供最高4.38%年收益率(APY)，活動期間自2026年9月28日至2026年10月30日，主打安全穩健與具競爭力收益。

德州 加州 休士頓

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