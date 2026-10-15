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英國頂級珠寶設計師 Jessica McCormack 進駐南海岸廣場

洛杉磯
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以「Day Diamonds」顛覆傳統珠寶時尚的英國頂級珠寶設計師 Jessica McCormack，作品深受國際影視巨星與時尚名流追捧，如今正式進駐南加州 South Coast Plaza，親自接受專訪，分享她如何融合傳統珠寶工藝與現代時尚，讓奢華鑽石成為展現個人品味的日常配飾。

Jessica 表示，她的設計靈感來自現代女性的生活方式，希望打破鑽石只能在特殊場合佩戴的傳統觀念，設計出女性真正喜愛、願意每天佩戴的珠寶。無論上班、旅行、接送孩子、商務會議或晚宴，都能自在佩戴鑽石，展現自信與個人風格。

她特別鍾情加州自由奔放、隨性優雅的生活態度，認為加州女性不拘一格的穿搭美學，與她倡導的「Day Diamonds」理念不謀而合。對南加州魅力深深著迷的 Jessica，甚至在專訪中笑言，真後悔沒有早點來加州開店！

Jessica 的「Necklaces & Pendants」項鍊與吊墜系列，透過不同項鍊與吊墜的自由搭配，讓女性依照心情、服裝及場合隨心變換造型，使每件珠寶都能呈現佩戴者獨特的個性與品味。而且今年買的吊墜搭配三年前的珠寶，永不過時。

她的作品巧妙融合古典珠寶工藝與現代設計，不僅講究鑽石的璀璨光芒，更重視佩戴的舒適性與實用性，讓珍貴珠寶既能陪伴日常生活，也能成為代代相傳的珍藏。

全新 South Coast Plaza 精品店占地1,600平方英尺，展示品牌經典 Day Diamonds、獨一無二的珠寶作品及最新系列。店面延續倫敦 Mayfair 旗艦店的英倫宅邸風格，由英國住宅建築設計師參與打造，融合古董家具、法國手工印製壁紙、精緻織品及當代藝術作品，營造溫馨典雅、宛如私人宅邸的購物氛圍。

品牌執行長 Leonie Brantberg 表示，自2025年紐約麥迪遜大道精品店開幕以來，加州已成為品牌全球網路訂單量最大的市場，也是社群媒體成長最快的客群。品牌2025年銷售額成長60%，如今選擇 South Coast Plaza 開設美國第二家精品店，讓加州顧客能親身欣賞珠寶工藝與獨特設計。

South Coast Plaza 合夥人 Anton Segerstrom 也表示，非常高興 Jessica McCormack 選擇南海岸購物中心作為美西首家精品店，為顧客帶來獨特的珠寶體驗與個人化服務。

隨著 Jessica McCormack 正式進駐南加州，她所倡導的「Day Diamonds」日常鑽石美學，將英倫經典工藝與加州自由奔放的生活風格完美結合，讓璀璨鑽石不再只是特殊場合的奢華珍藏，更成為現代女性展現自我、享受生活的時尚宣言。

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