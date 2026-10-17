南加州華人教會 10/23~10/25聯合研經培靈會

大洛杉磯華人教會同工聯會總幹事陳以諾牧師（右一）。

AI摘要 文章摘要整理： 由大洛杉磯華人教會同工聯會主辦的2026南加州華人教會聯合研經培靈會，將於10月23日至25日舉行，邀請戴繼宗牧師以馬太福音16章信息帶領信仰培育與使命反思。

由大洛杉磯華人 教會同工聯會(Greater Los Angeles Chinese Ministerial Association)主辦的「2026南加州 華人教會聯合研經培靈會」，將於10月23日至25日（星期五至星期日）舉行，特邀中華福音神學院第八任院長戴繼宗牧師擔任講員，以馬太福音16章13至28節為主要經文，透過耶穌與門徒的對話，帶領與會者深入認識基督「信仰 」、教會使命及基督徒的生命實踐。

大會為免費聚會，以國語傳講信息，盼望藉著聖經教導與屬靈培育，幫助南加州華人教會牧長、同工及弟兄姊妹在信仰上扎根，在使命上更加堅定，並在日常生活中活出榮耀主的生命。

本次大會講員戴繼宗牧師出生於台灣，是中國內地會（現稱海外基督使團）創辦人戴德生的第五代世孫，父親為戴紹會。戴牧師自幼在台灣長老教會環境中成長，熟悉台語、國語及英語。

戴牧師曾就讀台灣高雄油廠國小、台北復興小學，並於馬禮遜美國學校完成中學教育，之後赴美就讀西雅圖太平洋大學及阿斯伯里神學院。2006年，他返回阿斯伯里神學院，攻讀Beeson International Leadership相關教牧學博士課程，並於2012年取得教牧學博士學位。

聚會每晚7點開始，地點亞凱迪亞華人浸信會，地址100 W. Duarte Rd., Arcadia, CA 91007。

聯絡人：總幹事陳以諾牧師626-353-8199，P.O.Box 155, Glendora, CA 91740。