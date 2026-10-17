我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

H Mart北加Sacramento新店 一站式亞洲購物餐飲體驗

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

H Mart宣布在Sacramento開設新店，透過亞洲食材零售與6大餐飲品牌進駐，打造結合購物、用餐與社區交流的一站式體驗。

H Mart作為美國規模最大之一的亞洲超市連鎖品牌，同時也是國際零售業的先驅，欣然宣佈即將於北加州Sacramento開設全新門店（見圖），新店坐落於6366 Mack Rd, Sacramento, CA 95823，佔地58,165平方英尺，展現H Mart持續透過道地美食、多元文化與共用的美食體驗，深耕在地社區的承諾。

秉持「以卓越品質與新鮮食材為基礎，結合一站式購物體驗」的經營理念，H Mart多年來持續將亞洲飲食文化與生活方式帶入全美各地社區。Sacramento門店也將延續這份使命，透過零售、餐飲與社區經營的結合，持續為當地注入更多元且充滿活力的生活體驗。

H Mart Sacramento門店美食廣場將集結六個知名餐飲品牌，提供精心策劃的多元餐飲選擇，包括：Oh K-Dog & Egg Toast（韓式熱狗與雞蛋吐司）、Dduk Dabang（韓式街頭小吃）、Paik's Noodle（韓式中華料理）、bb.q Chicken（韓式炸雞）、IPPIN Teriyaki & Katsu（照燒與日式炸豬排），以及Daeho Kalbijjim（韓式料理）。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示：我們非常期待將道地亞洲風味帶到Sacramento，也希望顧客能與我們一同分享這份喜悅。H Mart始終致力於呈現亞洲料理的豐富與多樣，讓大家在社區內就能輕鬆品嚐到喜愛的亞洲風味。

H Mart自1982年在紐約皇后區Woodside開設首家門市以來，目前已拓展至全美20州、110家門市，並設有18個倉儲與加工設施。作為亞洲食品零售商，H Mart提供多元亞洲食材及日常生活用品，服務不同文化背景的消費者，並以新鮮食材與產品價值為經營重點。

精華 FAQ

  • 新店位於北加州Sacramento的6366 Mack Rd, Sacramento, CA 95823，店面面積達58,165平方英尺，顯示其將以較大規模提供完整的亞洲超市與餐飲服務。

  • 美食廣場將引進6個品牌，包括Oh K-Dog & Egg Toast、Dduk Dabang、Paik's Noodle、bb.q Chicken、IPPIN Teriyaki & Katsu，以及Daeho Kalbijjim，涵蓋韓式小吃、炸雞、麵食與正餐。

  • H Mart自1982年創立以來，已拓展至全美20州、110家門市，並設有18個倉儲與加工設施；其營運重點是提供多元亞洲食材、日常用品，以及強調新鮮食材與產品價值。

北加 零售業 加州

上一則

空屋剛裝修準備出租 房東開門傻眼：60陌生人正開趴

下一則

威州查獲色情按摩 64歲華女遭訴

延伸閱讀

南海岸購物中心出刊雜誌 迎接餐飲、藝術與精品新紀元

南海岸購物中心出刊雜誌 迎接餐飲、藝術與精品新紀元
加州網紅烤雞店插旗紐約 第1家明年中落腳皇后區

加州網紅烤雞店插旗紐約 第1家明年中落腳皇后區
女神卡卡拍日本廣告 變身「全能店員」為超商徵才

女神卡卡拍日本廣告 變身「全能店員」為超商徵才
全美最佳超市評選 榜首在22州擁有170家分店

全美最佳超市評選 榜首在22州擁有170家分店
湘菜連鎖品牌「農耕記」 擬打造紐約旗艦店

湘菜連鎖品牌「農耕記」 擬打造紐約旗艦店

南灣多家咖啡新店吹亞洲風 搶進越南、印尼口味

南灣多家咖啡新店吹亞洲風 搶進越南、印尼口味

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我