H Mart北加Sacramento新店 一站式亞洲購物餐飲體驗

AI摘要 文章摘要整理： H Mart宣布在Sacramento開設新店，透過亞洲食材零售與6大餐飲品牌進駐，打造結合購物、用餐與社區交流的一站式體驗。

H Mart作為美國規模最大之一的亞洲超市連鎖品牌，同時也是國際零售業 的先驅，欣然宣佈即將於北加 州Sacramento開設全新門店（見圖），新店坐落於6366 Mack Rd, Sacramento, CA 95823，佔地58,165平方英尺，展現H Mart持續透過道地美食、多元文化與共用的美食體驗，深耕在地社區的承諾。

秉持「以卓越品質與新鮮食材為基礎，結合一站式購物體驗」的經營理念，H Mart多年來持續將亞洲飲食文化與生活方式帶入全美各地社區。Sacramento門店也將延續這份使命，透過零售、餐飲與社區經營的結合，持續為當地注入更多元且充滿活力的生活體驗。

H Mart Sacramento門店美食廣場將集結六個知名餐飲品牌，提供精心策劃的多元餐飲選擇，包括：Oh K-Dog & Egg Toast（韓式熱狗與雞蛋吐司）、Dduk Dabang（韓式街頭小吃）、Paik's Noodle（韓式中華料理）、bb.q Chicken（韓式炸雞）、IPPIN Teriyaki & Katsu（照燒與日式炸豬排），以及Daeho Kalbijjim（韓式料理）。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示：我們非常期待將道地亞洲風味帶到Sacramento，也希望顧客能與我們一同分享這份喜悅。H Mart始終致力於呈現亞洲料理的豐富與多樣，讓大家在社區內就能輕鬆品嚐到喜愛的亞洲風味。

H Mart自1982年在紐約皇后區Woodside開設首家門市以來，目前已拓展至全美20州、110家門市，並設有18個倉儲與加工設施。作為亞洲食品零售商，H Mart提供多元亞洲食材及日常生活用品，服務不同文化背景的消費者，並以新鮮食材與產品價值為經營重點。