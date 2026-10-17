加州免費手機計畫 全美無限通話

AI摘要 文章摘要整理： 加州政府免費手機計畫針對18歲以上低收入居民，提供無限通話、簡訊、6GB流量及國際長途，符合資格者可申請手機或平板。

加州 政府免費手機計畫提供無限通話與簡訊、每月6GB流量及全球200個國家和地區的免費國際長途電話。符合資格者可選擇6吋智能手機或10吋平板電腦，數量有限。

加州政府提供18歲以上低收入 居民免費手機計畫（見圖），符合資格者可申請6吋4G中文智能手機，每月免月費、無帳單，提供全美無限通話及簡訊、每月6GB流量，另享免費國際長途電話，涵蓋中國大陸、香港、台灣、越南 及其他200個國家和地區。

申請人或家中成員只要參加以下任一公共援助計畫，即符合加州免費手機計畫申請資格：MedCal白卡、低收入家庭能源援助計畫(LIHEAP)、聯邦補充保障收入(SSI)、聯邦公共住房援助或第8節，以及加州食品券／補充營養援助計畫(EBT)。

未參加公共援助計畫者，若家庭年收入符合以下標準，也可申請加州免費手機計畫：1人不超過2萬4,600元、2人3萬3,300元、3人4萬2,100元、4人5萬800元，每增加1人，收入上限增加8,700元。

申請人每月至少須使用手機一次，每人限享一項福利。若已享有低收入座機優惠，再申請免費手機，座機將恢復一般月費。

申請須攜帶MedCal白卡或其他公共援助證明、加州身分證及工卡正本；若無白卡，可提供SSA年度福利聲明或報稅表。以下地點可受理申請：

MONTEREY PARK: 423 N.ATLANTIC BL #103,MONTEREY PARK CA 91754 626-234-8282, 626-458-0689世界書局、大中華超市旁ALHAMBRA: 1413 E VALLEY BL, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片（168超市旁）SAN GABRIEL: 608 E VALLEY BL, #D, SAN GABRIEL CA 91776 626-280-6088，世界書局、順發超市旁。