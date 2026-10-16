銀髮樂齡展攤位/美華保險 一對一諮詢 選合適方案
美華保險於2026銀髮樂齡展提供一對一醫療保險諮詢，協助長者與符合資格民眾選擇Medicare、Medi-Cal及Covered California方案。
AI摘要
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美華保險於2026銀髮樂齡展提供一對一醫療保險諮詢，協助長者與符合資格民眾選擇Medicare、Medi-Cal及Covered California方案。
2026銀髮樂齡展參展商「美華保險」，代理多家健保公司，他們的醫療保險專業經紀團隊，有豐富的健康保險經驗，可以幫助大家挑選適合自己的方案，做出合適的選擇，無論是紅藍卡(Medicare)、白卡(Medi-Cal)或加州健保(Covered California) 等。
美華保險(Sureness Insurance)代理多家健保公司的醫療保險經紀公司，專門提供一對一的諮詢服務。服務項目與保障範圍聯邦紅藍卡(Medicare)，針對 65 歲以上長者或符合條件的殘障人士，協助規劃包含 A、B 部分以及處方藥、視力、聽力和牙科等綜合福利計劃。有加州白卡(Medi-Cal)協助符合加州低收入條件的居民，申請免費或低成本的醫療補助。或加州全保(Covered California)協助民眾，在加州健保市場挑選及購買適合的健康保險方案。
若需要進一步了解各項保險資格或尋找合適的醫療保險方案，可以聯繫「美華保險」的專業經紀團隊進行一對一的詳細諮詢服務。「美華保險」辦事處位於聖蓋博市301 W. Valley Blvd., #204, San Gabriel, CA 91776，有關聯邦醫療健保一條龍服務詳情，可電626-576-8884預約免費一對一諮詢各種醫療健康保險或活動當天前來攤位查詢。
美華保險主打一對一醫療保險諮詢服務，由專業經紀團隊協助參觀民眾了解不同保險選項，並依個人需求、資格與預算，挑選較合適的保障方案。 可協助了解聯邦紅藍卡Medicare、加州白卡Medi-Cal，以及加州全保Covered California，涵蓋65歲以上長者、低收入居民與一般民眾的醫療保障需求。 可前往其聖蓋博市辦事處，地址是301 W. Valley Blvd., #204, San Gabriel, CA 91776，或撥打626-576-8884預約免費一對一諮詢，也可在活動當天到攤位詢問。
精華 FAQ
美華保險主打一對一醫療保險諮詢服務，由專業經紀團隊協助參觀民眾了解不同保險選項，並依個人需求、資格與預算，挑選較合適的保障方案。
可協助了解聯邦紅藍卡Medicare、加州白卡Medi-Cal，以及加州全保Covered California，涵蓋65歲以上長者、低收入居民與一般民眾的醫療保障需求。
可前往其聖蓋博市辦事處，地址是301 W. Valley Blvd., #204, San Gabriel, CA 91776，或撥打626-576-8884預約免費一對一諮詢，也可在活動當天到攤位詢問。
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