銀髮樂齡展攤位/「華埠服務中心」服務低收、老年單語亞裔社區

華埠服務中心「社會服務部」人員為大家提供服務

2026銀髮樂齡展參展商「華埠 服務中心」簡稱CSC，該中心的「社會服務」人員接受了所有計畫和服務的培訓，並擁有社區資源和政府福利方面的專業知識，可以滿足福利申請者的需求。

「華埠服務中心 」的優勢在於為服務不足的老年單語亞裔 社區成員，以及低收入家庭和個人提供語言服務，其中許多人缺乏技術和數位知識，但每個人都需要健康保險。該中心有認證的加州全保註冊顧問，為大家解釋健康保險選項，幫助您選擇最適合的醫療需求和預算的計劃，並協助大家續保。低收入家庭可能有資格透過 Medi-Cal 獲得免費的保障。

為滿足持續成長的醫療需求，「華埠服務中心」於阿罕布拉市成立「CSC社區醫療中心暨PACE長者日間照護中心」，佔地 43,000 平方英呎，舒適寬敞的兩層設施。社區健康中心設有醫療、牙科、兒科、眼科驗光、心理諮詢、藥局、社會服務和咖啡廳。另一個部分是 CSC PACE 中心，提供老年人綜合護理計劃。有關更多「華埠服務中心」資訊，可電213-808-1792或瀏覽網址www.cscla.org查詢詳情。