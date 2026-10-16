Michelle Ng：選擇適合的Medicare Advantage

演講人是伍可欣 Michelle Ng

AI摘要 文章摘要整理： 文章強調選擇Medicare Advantage應以自身健康需求為核心，綜合比較費用、醫療網絡、補充福利與品質評等，找到最適合的保險方案。

當選擇健保 計劃時，最重要的考量點是您所選擇的Medicare Advantage計劃，是否真正適合您生活的承保範圍？雖然有許多因素需要考量，但專注於對您而言最重要的事，才能幫助您在研擬各選項時更具信心， 而選擇最佳的起點是您自身的健康需求。

若您身體相對健康，且一年大多就診一至兩次，維持較低的月繳保費 並享有更多補充福利可能最適合您。但如果您需控制持續性疾病，或是就診多位專科醫生。專注於獲得護理以及實際使用服務時所需支付的費用就變得更為重要。

（一）需要考量的項目：承保範圍與費用。較低保費並不總是代表整體支出更低。查看醫生就診與住院的共付額。請確認您的處方藥是否納入承保範圍，以及對應費用。諸如非處方物品津貼、健身房會籍、視力、牙科或聽力承保等補充福利可帶來實質價值。

（二）獲得護理：由於並非所有計劃納入的醫生與醫院都相同，請確認您的醫生與其他醫療服務提供者是否在網絡內。若您尚未有固定就診醫生，該計劃是否能在便利地點提供醫生選擇？請查閱您所感興趣的計劃之線上醫生清單，亦稱為「醫療服務提供者目錄」。

（三）品質與服務：計劃所提供的體驗可能與費用和福利同樣重要。雖然這些項目較難衡量，但對於您的實際體驗而言十分重要。詢問親友，他們的計劃對其適用情形：他們是否可輕易取得答覆？問題是否可順利解決？

此外，當費用、承保範圍與網絡條件皆相同時，請參考客觀評級。例如Medicare每年採用五星評等系統評估各項計劃，藉此瞭解護理品質、服務與會員滿意度。最終，適合的計劃需在費用、取得護理與整體體驗之間取得平衡，同時滿足您當前與未來的需求。

SCAN Health Plan®提供Medicare Advantage計劃，旨在幫助人們取得所需護理，享有更健康、更自主的生活。

本次活動的SCAN長康建保的兩場演講人是伍可欣Michelle Ng說：我擁有超過三十年的經驗，致力於幫助人們瞭解他們在 Medicare 醫療保險方面的各種選擇。作為SCAN的代表，我深知每一次與客戶的互動，都是一個能夠帶來正面影響的機會。我非常熱愛每天與客戶交流和見面，傾聽他們的醫療需求，並協助他們選擇最適合自己的保險計劃。 在這三十多年的工作中，我見證了許多長者和家庭因為選擇了合適的醫療保險而獲得更好的保障與安心。每當我能夠幫助客戶解決疑問，或是協助他們找到最合適的方案時，我都感到非常有成就感。未來，我也會繼續以專業和熱誠，為每一位需要協助的人提供最貼心的服務，讓他們在醫療保險的選擇上更加安心與放心。 瞭解更多關於Medicare Advantage（聯邦醫療保險優勢計劃）、處方藥保障，以及SCAN計劃為您提供的福利和保障。要瞭解有關SCAN的更多資訊，包括您所在區域的計劃選項：

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