佳信健保服務：審視醫療保險計畫三關鍵

「佳信健保服務」創立人黎淑妍

AI摘要 文章摘要整理： 文章提醒受益人把握10月15日至12月7日的AEP，及早檢視醫療與處方藥計劃，並以保障內容、MOOP上限及醫師藥物網絡作為選擇重點，同時介紹佳信健保服務的協助。

聯邦醫療保險 （紅藍卡 ，Medicare）的年度註冊期間(AEP)為每年10月15日至12月7日。在此期間所有受益人都可以審視、更改或註冊下一年度的醫療與處方藥計劃。面對每年不斷變動的聯邦法規與政策，主動評估健保 方案至關重要，切勿掉以輕心。

政策變革與自動續期注意事項，如果目前已是某個聯邦醫療優惠計劃的成員，通常在明年度會自動續期。若原有的計劃宣佈終止，受益人將會自動被轉回傳統聯邦醫療保險，並可能因此失去原有的聯邦醫療優惠計劃額外福利。隨著疫情後聯邦與州政府對白卡（Medi-Cal）政策大幅調整，許多低收入者福利資格與相關補助也發生了顯著變化。

另聯邦政府每年都會針對健保公司發布「最終規則」（Final Rule），其中涵蓋保險公司的補貼標準及推廣程序的規範，這些都會直接影響受益人的切身權益。考慮到年底假日期間事務繁雜，建議受益人務必提早審視保險範圍，確保能從容做出最適合的決定。

挑選聯邦醫療優惠計劃的三大關鍵因素，如(1)優先考慮核心健康保障，雖然許多計劃會提供吸引的食品雜貨或非處方藥補貼，但首要關注點依然應放在全面的健康與醫療保障上。(2)留意最高自付費用限額（MOOP=Maximum Out-Of-Pocket），密切注意計劃規定的最高自付費用限額，較低限額能提供更強健的財務防線，在面臨意外的嚴重醫療事件時減輕經濟負擔。(3)確認網路與處方藥覆蓋，務必提前核實首選的醫生、醫療集團及目前正在服用的藥物，是否都在所選計劃的網絡之內並得到全面覆蓋。

有關本地最新資訊是Alignment健保與加聯太平醫療網，對於南加州本地居民而言，獲得4.5星高評級的Alignment 健保計劃（見圖）已與加州最大的華人醫療集團的加聯太平醫療網續簽合作協議，意味會員在享受Alignment健保豐富福利的同時，還能繼續與自己信任的加聯太平醫療網醫生，保持長期穩定的診療關係，醫療品質更有保障。

「佳信健保服務」如何協助大家？作為一家與服務區域內各大主流保險公司合作的獨立代理商，致力於提供客觀、中立的專業指導，協助大家在眾多方案中篩選出合適的選擇。該健保服務由健保專家黎淑妍小姐（見圖）創立。黎小姐畢業於康乃爾大學莊臣工商管理學院，擁有超過30年的專業聯邦醫療計劃經驗，曾任職於美國兩大強保險公司Health Net現為Centene的一部分（Fortune 19）及Humana（Fortune 34），對紅藍卡與白卡福利有極為深入的了解。她所帶領的專業保險經紀團隊，長年在加州以及美國其他16州，為廣大受益人提供優質服務。

領航業界前瞻變革，第二屆聯邦醫療保險高峰會已於9月圓滿落幕，共探產業永續發展之道。作為佳信健保服務（Anneta Insurance Solutions）的創辦人與醫療保險業的傑出領導者，黎小姐展現了卓越的前瞻視野。她於去年成功創辦了旨在剖析聯邦醫療保險監管與市場變革的行業平台「聯邦醫療保險高峰會：SGV Medicare Summit」。隨著產業環境快速演變，第二屆年度高峰會吸引了約300名聯邦醫療保險代理人與聯邦醫療健保計劃工作人員齊聚一堂，共同尋求前瞻性的突破策略。

在12月7日註冊截止日期前，需要協助可到辦事處進行一對一的面對面諮詢服務，888-338-0546，「佳信健保服務」地址529 E. Valley Blvd, Suite 188-B, San Gabriel, CA 91776，阿罕布拉市辦事處地址33 E Valley Blvd. #216, Alhambra, CA 91801，工業市辦事處地址17595 Almahurst Ste 220, City of Industry, CA 91748。

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