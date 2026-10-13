南海岸購物中心出刊雜誌 迎接餐飲、藝術與精品新紀元

Blue Box Café

「第凡內早餐」不再只是紐約獨享的奢華體驗。Blue Box Café 首度走出 Tiffany 紐約地標旗艦店，正式進駐South Coast Plaza。

全新開幕的 Tiffany & Co. 精品旗艦店內，Blue Box Café 將 Tiffany & Co. 的經典奢華魅力，與紐約餐飲界的傳奇人物米其林星級法國名廚 Daniel Boulud 的精湛廚藝完美結合。

步入餐廳抬頭仰望，由 Tiffany 經典藍色珠寶盒組成的華麗雲朵裝置藝術，營造出令人驚豔的視覺效果。餐廳內陳列當代藝術作品，搭配閃耀的銀器與精美骨瓷餐，Boulud 主廚及其團隊從南加州豐富多元的飲食文化與食材中汲取靈感，打造別具特色的精緻料理為賓客帶來充滿魅力的用餐體驗。

餐廳提供全日餐飲服務，菜單包括經典的「第凡內早餐」Holly's Favorites早餐組合，重現奧黛麗・赫本在經典電影《第凡內早餐》開場時令人難忘的優雅風情。「第凡內下午茶」（Tea at Tiffany's），以及琳瑯滿目的單點料理，並搭配香檳、葡萄酒與各式奢華雞尾酒。從香酥奶油烘焙點心、魚子醬蛋料理，到結合精緻甜點與鹹食的華麗下午茶點心塔，精心設計的菜單滿足不同賓客的味蕾。

值得推薦的季節性特色料理包括口感絲滑的魚子醬義大利麵（Spaghettini au Caviar）、細緻鮮美的法式海鮮料理（Loup de Mer），以及 Boulud 主廚的招牌起司漢堡搭配法式薯條。

Blue Box Café 隱身於占地15,000平方英尺的 Tiffany & Co. 精品店內。

Seasons 52

四季時令美食，品味新美式料理Seasons 52 以新鮮、當季的食材，為喜愛新美式料理的饕客帶來豐富多元的美食體驗。其中龍蝦酪梨薄餅（Lobster and Avocado Flatbread），風味細膩，與帶有清爽果香的 Sparkling Cosmo 氣泡雞尾酒，或口感清新的法國乾型粉紅葡萄酒相得益彰。

香煎手釣鮪魚（Seared Handline-Caught Ahi Tuna），鮮嫩的鮪魚切片風味十足，搭配柚子檸檬酸甜雞尾酒（Yuzu Lemon Sour Mocktail），更能襯托海鮮的鮮美滋味。

喜愛濃郁風味不可錯過柴火炙烤牛排生菜包（Wood-Grilled Steak Lettuce Wraps）。這道料理融合韓式烤肉特有的鹹甜滋味，與帶有果香的加州黑皮諾紅葡萄酒（California Pinot Noir）堪稱絕配。

較為清爽的餐點，以傳家寶番茄（Heirloom Tomato）、布拉塔新鮮乳酪（Burrata）、橄欖油、陳年巴薩米克醋（Aged Balsamic）及烤酸種麵包（Grilled Sourdough）組成的精緻拼盤，風味清新而富有層次。

此外，也提供豐盛的義式冷肉乳酪拼盤（Charcuterie Board），匯集多種香醇乳酪及醃製肉品，滿足喜愛分享美食的賓客。想探索更多葡萄酒吧的精選餐飲，不妨把握餐廳每週一至週五，下午3時至6時的Happy Hour有多種葡萄酒吧特色餐飲優惠。

南海岸購物中心餐飲新亮點

1. Tiny's Burger

知名主廚 Sang Yoon 因洛杉磯地標性美食酒館 Father's Office 而享有盛名。如今，他將這份對漢堡的熱情帶到了南海岸購物中心Tiny's Burger。

Tiny's Burger 的招牌漢堡使用與 Father's Office 同樣優質的熟成牛肉，但以更親民、適合全家享用的9美元價格供應。

適合大人小孩的餐點包括各式熱狗、鮪魚起司三明治、雞塊、鹽醋風味馬鈴薯球，以及曾在迪士尼樂園聲名大噪的 Dole Whip 鳳梨霜淇淋。

此外，還重新詮釋了亞洲便利商店的經典美食，設置小型貨架與冷藏展示櫃，販售他年輕時喜愛的零食，包括綠茶 KitKat 巧克力、Hi-Chew 水果軟糖，以及日式風味海苔沙拉。

2. Café Collegium — 精品咖啡與時尚生活空間

走進 Collegium 精品店，首先映入眼簾的是店中央展示的一輛經典 BMW 汽車。

店內貨架上陳列著復古黑膠唱片，營造出融合懷舊文化與現代時尚的獨特氛圍。

精心挑選的咖啡與抹茶飲品由店內一座義大利大理石檯面的卡布奇諾咖啡吧精心製作。

這是一個結合咖啡館與男性休憩空間（Man Cave）概念的特色場所，讓顧客一邊品嚐咖啡，一邊選購高級義大利製造的皮革鞋履。由創辦人兼設計師 Nick Sisombath 對運動鞋收藏的熱情，逐漸發展成為一個真正結合時尚與生活品味的品牌。

3. Joe & The Juice — 丹麥時尚果汁與健康輕食

這個獨特的企業文化始於2002年，由Kaspar Basse 在丹麥哥本哈根創立了這個遍布全球的品牌。經典風味是Green Shield 綠色蔬果飲，清爽的果汁，品嚐到羽衣甘藍、小黃瓜、菠菜與蘋果融合而成的天然滋味。

無論選擇果汁、冰沙或咖啡，都非常適合搭配品牌的招牌三明治，使用富含膳食纖維的全麥薄餅麵包，經過壓烤後，呈現香脆可口的口感。特別推薦 Tunacado 鮪魚酪梨三明治，這款產品曾在網路上掀起熱潮。

4. Pura Vida Miami — 邁阿密風格健康餐飲

喜愛佛羅里達州南海灘悠閒氛圍的顧客，如今不必遠行，也能在南加州體驗這份輕鬆愜意的生活風格。

Pura Vida Miami以健康就是幸福深受追求時尚與健康生活人士喜愛的咖啡餐廳，將邁阿密獨特的健康飲食文化帶到了橙縣。

餐廳全天供應色彩繽紛、營養豐富的料理，招牌健康餐點包括：Perfect Egg Sandwich：招牌雞蛋三明治，Avocado Salmon Bowl：酪梨鮭魚碗，Pesto Chicken Wrap：羅勒青醬雞肉捲及各式新鮮現榨果汁及營養冰沙。

令人難以抗拒的烘焙食品特別推薦香蕉麵包（Banana Bread），以及多種無麩質甜點。還有Strawberry Matcha 草莓抹茶飲，

5. Venchi — 義大利百年精品巧克力

自1878年創立以來，這個家族巧克力品牌世代傳承，以精美包裝的經典巧克力與優質甜點，為無數顧客帶來幸福滋味。

其中最具代表性的產品，包括 Gianduiotto 榛果巧克力，以及 Chocoviar 巧克力系列。各式獨立包裝的小巧克力，裝滿一袋美味驚喜，也可以選擇精緻的巧克力禮盒，作為送禮的最佳選擇。

除了巧克力，店內還提供自製義式冰淇淋（Gelato）及香濃的義式濃縮咖啡，讓購物的顧客隨時享用甜蜜點心。店內那座在社群媒體上廣受歡迎的黑巧克力瀑布，忍不住拍照留念。

6. heytea 喜茶

heytea 喜茶堅持使用新鮮食材，為每一杯手工調製的飲品帶來豐富風味，而非依賴人工粉末或糖漿。

從新鮮萊姆到香甜芒果，各式天然水果都是喜茶飲品的重要元素。真正讓喜茶聲名大噪的，是品牌獨創的 芝士茶（Cheese Tea）在現泡茶湯上覆蓋一層濃郁、帶有微鹹風味的奶油乳酪奶蓋，創造出甜鹹交融、層次豐富的獨特口感讓喜茶從中國廣東巷弄裡的一家小茶飲店，逐漸發展成為享譽全球的國際品牌。

南海岸購物中心迎接餐飲、藝術與精品新紀元

South Coast Plaza用餐是一場精彩的美食探索之旅。南海岸購物中心每年10月初刊品味（Taste)美食雜誌，介紹各國特色料理。今年迎來七家全新餐飲品牌，為美食陣容增添更多亮點。雜誌全文連結：

https://www.southcoastplaza.com/taste/

此外，由好萊塢女星Gwyneth Paltrow創立的健康生活品牌 Goop，其旗下餐飲品牌 Goop Kitchen 也即將進駐，並將推出可在店內用餐的新型態餐廳，延續品牌一貫倡導的健康純淨飲食理念。

南海岸購物中心將於明年迎來創立60週年的重要里程碑。