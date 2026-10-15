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銀髮樂齡展攤位／Astiva Health專業醫療 量身訂製方案

洛杉磯訊
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Astiva 參加 2025年銀髮樂齡展活動攤位
Astiva 參加 2025年銀髮樂齡展活動攤位

Astiva Health深信每位會員的健康旅程都與眾不同，致力提供貼心、高品質的醫療服務。他們建立了南加州最多元化的醫療網絡之一，依據會員與合作夥伴的實際需求，提供靈活多樣、量身訂製的健康福利，讓照護更貼近生活。

Astiva Health的Medicare Advantage計劃除了涵蓋原始Medicare的保障，還包含多項額外健康福利，並提供多種便捷的註冊方式，讓長者輕鬆加入、安心使用。2027年享更多健康福利！符合資格的會員可享FLEX福利津貼，每年最高$4,068，每月未用完的額度可結轉使用，用途涵蓋食品、非處方藥、健身、額外牙科服務及眼鏡。此福利屬於慢性病特殊補充福利，會員須患有心血管疾病、糖尿病或慢性心臟衰竭，並符合計劃的承保條件；患有上述疾病不保證可獲得此福利。

2027年度Medicare年度開放註冊期為2026年10月15日至12月7日。如欲了解詳情，歡迎至攤位洽詢，或致電1-866-610-0655（TTY：711）。

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