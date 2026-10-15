我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

華美假期樂齡團 慢遊才是真享受

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
華美假期經理Angela。
華美假期經理Angela。

AI摘要

文章摘要整理：

華美假期主打銀髮族慢遊行程，強調行程舒適、健康準備與貼心服務，讓退休長者以更輕鬆的節奏享受文化、休閒與社交體驗。

隨著生活水平提高與健康觀念改變，旅行早已不再只是年輕人的專利。越來越多中老年人選擇在人生進入另一個階段後，重新整理行囊，去看看年輕時沒有時間看的風景，感受不同城市的文化與生活。

對老年人而言，旅行首先要考慮的不是「去了多少地方」，而是「走得舒不舒服」。適合銀髮族的旅行團，行程不宜過度緊湊，應減少連續爬山、登高等體力消耗較大的活動。每天保留適當休息時間，住宿環境舒適、交通安排便利，景點之間距離合理

出發前，身體狀況同樣不能忽視。患有高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的長者，遠行前可先與醫生討論目的地、行程及活動強度，並準備足夠的日常藥物及基本醫療資料。美國疾病管制與預防中心也建議，年長旅客出行前應根據自身健康情況做好準備，長途旅行期間注意補充水分，並適時活動和伸展身體。

因此，選擇旅行團時，需要選擇有帶老年人經驗的旅遊公司。細節和貼心的服務，耐心的態度最為重要。當然價格也是老年人關注的焦點。經濟實惠「景點最多、價格最低」，節奏較慢的文化深度遊、歷史人文遊、美食休閒遊、城市度假，以及住宿條件較好、步行量適中的精品小團，通常更容易讓長者真正享受旅程。

那麼，年紀大了，為什麼還要走出去？因為人的生活，不應該隨著年齡增長而只剩下熟悉的街道、固定的飯桌和每天重複的日常。旅行帶來的不只是風景，也是與外界重新建立聯繫的機會。走進一座陌生城市，品嚐一道從未吃過的地方菜，聽一段不同的歷史，與旅途中認識的人聊聊天，都可能成為晚年生活裡新的記憶。

適量活動本身也是健康生活的重要部分。此次講座內容：《帝王體驗18天$799》《東南亞郵輪17天$688》《日韓郵輪13天免費送》等，精選一些適合老年人的經濟實惠行程內容。

退休不是生活的終點，而是終於有時間按照自己的節奏生活。年輕時為工作奔波、為家庭操心，到了人生的下半場，如果身體條件允許，不妨給自己一些時間走出去。

華美假期626-340-4300，626-320-2065 Angela

精華 FAQ

  • 對長者來說，旅程重點不是跑多少景點，而是走得舒不舒服。行程應避免過度緊湊、連續爬山或高強度活動，並保留休息時間與便利交通。

  • 患有高血壓、糖尿病、心血管疾病等長者，遠行前最好先諮詢醫生，確認目的地與活動強度是否合適，同時準備足夠日常藥物與基本醫療資料。

  • 較適合的是節奏慢的文化深度遊、歷史人文遊、美食休閒遊與城市度假，也可選住宿較好、步行量適中的精品小團，更能兼顧價格與舒適度。

心血管疾病 高血壓 銀髮族

上一則

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

下一則

一通報案電話 警揭淫窟密如蛛網 微信串起「紅燈區」產業

延伸閱讀

華美假期18日精品之旅 循乾隆南巡足跡看山河、品佳餚

華美假期18日精品之旅 循乾隆南巡足跡看山河、品佳餚
中國人有多卷？度假也要考個證

中國人有多卷？度假也要考個證
搭乘郵輪12個常見NG行為 最嚴重恐被拒絕登船且不能退款

搭乘郵輪12個常見NG行為 最嚴重恐被拒絕登船且不能退款
中青旅假期2027中國團早鳥優惠 每人現折100美元

中青旅假期2027中國團早鳥優惠 每人現折100美元
2027年10個冷門旅遊目的地出爐 不用怕過度旅遊人擠人

2027年10個冷門旅遊目的地出爐 不用怕過度旅遊人擠人

行天下長江河輪10月23日啟航 14天豪華體驗$2999起

行天下長江河輪10月23日啟航 14天豪華體驗$2999起

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食