根據福樂紀念公園 提前規畫美完終章

業務經理陳全。

AI摘要 文章摘要整理： 福樂紀念公園呼籲民眾及早完成生前規劃，避免家屬在親人離世後短時間內承擔繁雜決策，並將於樂齡活動提供講座與諮詢服務。

著人生邁入不同階段，許多人會開始積極著手退休 、健康與財務的安排。然而，在完整的人生藍圖中，「生前規劃」更是不容忽視的重要一環。在時間充裕、思緒清晰的當下，提前為自己做主，不僅能確保未來的安排符合個人心願，更能讓摯愛的家人在面對生命無常時，少一份倉促與壓力，多一份安心。

根據福樂紀念公園的統計數據指出：若事先毫無規劃，家屬往往必須在親人離世後短短的48小時內，被迫面對並決定超過 100 項繁雜的生死事宜。 「生前規劃」，是將這份繁重的責任提前轉化為清晰的指引，幫助家人在情緒最沉重、最悲痛的時刻，免除因不確定性帶來的焦慮與爭執。

生前規劃並不是要預測未來，而是在最游刃有餘的時候，掌握主導權。從傳統土葬或火化、墓園福地或火化龕位，到禮儀服務與追思方式，都可以依照文化、信仰、預算與家庭需求逐步了解。

生前規劃不一定要一蹴可幾，您完全可以從現在開始，先與家人展開一場溫馨的對話。當心願被清晰記錄，家人便能毫無懸念地實現您的囑託。

在今年的樂齡活動期間，福樂紀念公園將特別舉辦專題講座，分享生前規劃的核心觀念與實用資訊，協助民眾了解如何踏出第一步。

• 專題演講：將由業務經理陳全帶來精彩分享，為您剖析如何依家庭需求提前安排。

• 現場諮詢：歡迎親臨EL Monte攤位19號及哈崗攤位03號，將有專業的華語規劃顧問團隊在現場，為您提供一對一的免費諮詢服務。

提早規劃，為自己的人生寫好完美完結篇，也為家人留下一份安心。欲了解更多福樂紀念公園與生前規劃資訊，歡迎撥打華語服務專線：888-689-8888，或瀏覽福樂紀念公園中文官方網站：ForestLawn.com/chinese。