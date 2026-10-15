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角聲醫療中心 銀髮樂齡展免費健檢送禮包

洛杉磯訊
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角聲醫療中心參與銀髮展提供免費健康檢查及服務。
角聲醫療中心參與銀髮展提供免費健康檢查及服務。

AI摘要

文章摘要整理：

角聲醫療中心將在2026銀髮樂齡展設置服務攤位，提供多項免費健康檢查、健康教育與社區資源諮詢，並贈送禮包，鼓勵長者與家屬踴躍參與。

為關注社區長者健康，角聲醫療中心將於2026銀髮樂齡展現場設置服務攤位（洛僑中心），提供多項免費健康檢查、健康教育及社區資源諮詢，讓參與活動的民眾在參觀展覽、了解樂齡生活資訊的同時，也能掌握自身健康狀況，並獲得實用的醫療與社區支援資訊。

此次角聲醫療中心將提供多項免費健康檢查服務，包括血壓測量、體重指數（BMI）測量及握力測試，協助參與者初步了解自身的身體狀況與健康指標。此外，現場也將提供幽門螺旋桿菌篩檢及口腔健康檢查，讓民眾可以透過簡單的檢測，進一步關注腸胃及口腔健康，免費健檢開放時間為上午10時至中午12時。

除了健康檢查外，角聲醫療中心也將安排專業人員提供一般健康指導，針對參與者所關心的健康問題提供相關資訊，並協助民眾建立日常健康管理觀念。對於有醫療保險相關疑問的民眾，活動現場也設有健康保險申請諮詢服務，協助了解申請程序及相關資源。

此次服務內容同時涵蓋多項社區支援資源，包括罪案受害者支援服務、失智症教育與相關資源，以及事前療護計劃（Advance Care Planning）教育與資源。透過這些服務，民眾不僅可以關注自身健康，也能進一步了解長者照護、家庭規劃及社區支援等不同面向的資訊。

主辦單位表示，健康管理除了定期接受醫療檢查，也包括及早了解可利用的社區資源。希望透過角聲醫療中心此次參與，讓長者、家屬及社區民眾都能在活動現場獲得更多實用資訊，將健康照護與生活規劃融入日常。

歡迎民眾於銀髮樂齡展期間前往角聲醫療中心服務攤位，參加免費健康檢查及相關資源諮詢。凡參與服務的民眾還可獲得禮物包，數量有限，送完即止。主辦單位也鼓勵長者與家人、親友一同參與，在享受樂齡生活的同時，為健康與未來做好更完善的準備。

銀髮樂齡生活展活動免費參加、免費停車，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同感受健康生活的樂趣與便利。活動諮詢熱線323-268-4982分機600。

角聲醫療中心參與銀髮展 提供免費健康檢查及服務。
角聲醫療中心參與銀髮展 提供免費健康檢查及服務。

精華 FAQ

  • 現場提供血壓測量、BMI測量、握力測試，並包含幽門螺旋桿菌篩檢與口腔健康檢查，讓參與者能快速了解身體基本狀況與潛在健康風險。

  • 除了健檢外，現場還有一般健康指導、健康保險申請諮詢，以及罪案受害者支援、失智症教育與事前療護計劃等社區資源介紹。

  • 免費健檢開放時間為上午10時至中午12時，銀髮樂齡展本身免費入場且免費停車，參與服務者還可獲得禮物包，送完即止。

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