駿熹醫療保險公司 10月17日、11月14日解析紅藍卡計畫

AI摘要 文章摘要整理： 駿熹醫療保險將在世界日報主辦的2026銀髮樂齡生活展中，於2場活動舉辦Medicare 101講座，並設攤提供紅藍卡與醫療保險諮詢服務。

隨著醫療保險 制度持續調整，Medicare相關資訊也成為許多長者及即將符合資格民眾關注的議題。由世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，今年特別邀請駿熹醫療保險服務公司（JAR Insurance）參與兩場活動，分別於10月17日（六）洛杉磯 華僑文教服務中心，以及11月14日（六）哈仙達崗社區中心，為民眾帶來「Medicare 101」專題講座，並在現場介紹相關服務，協助民眾進一步了解紅藍卡 及醫療保險資訊。

JAR Insurance表示，Medicare對許多長者而言是一項重要的醫療保障，但制度內容涉及不同的計劃、保障範圍及相關規定，對首次接觸Medicare的民眾來說，可能需要花費時間了解。因此，此次活動將透過「Medicare 101」講座，以較容易理解的方式介紹Medicare基本概念，讓參與者對相關制度建立初步認識。

講座內容將以Medicare基礎資訊為主，協助民眾了解Medicare的基本架構及相關服務，並針對民眾在選擇或了解醫療保險時可能遇到的問題提供說明。對於即將符合Medicare資格、剛開始接觸Medicare，或希望進一步了解現有醫療保險服務的民眾，都可以利用講座時間獲取相關資訊。

除了專題講座外，JAR Insurance也將於兩場銀髮樂齡生活展現場設置服務攤位，提供相關保險資訊與服務介紹。民眾可以在參加講座後進一步與現場工作人員交流，針對自身關心的醫療保險問題尋求相關資訊，了解不同服務內容。