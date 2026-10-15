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銀髮樂齡展攤位／維家保健 讓醫療保險更簡單

洛杉磯訊
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Wellcare 2025年銀髮樂齡展攤位
Wellcare 2025年銀髮樂齡展攤位

AI摘要

文章摘要整理：

Wellcare是Centene旗下的Medicare品牌，主打簡化投保與服務流程，並在全美提供實惠且具文化關懷的保障。2027年度開放註冊期將於2026年10月15日至12月7日進行。

Wellcare（維家保健）是Centene Corporation旗下的聯邦醫療保險(Medicare)品牌，在加州以Wellcare By Health Net品牌提供服務。秉持「讓醫療保險更簡單」的理念，Wellcare致力去除繁瑣手續，讓會員更輕鬆獲得健康保障。

Wellcare是Centene Corporation的全資子公司。Centene是領先的跨國醫療保健企業，致力改善社區居民的健康。自2022年1月1日起，Centene旗下的Medicare品牌，包括Allwell、Health Net、Fidelis Care、Trillium Advantage、Ohana Health Plan和TexanPlus，已整合至Wellcare品牌之下。

20多年來，Wellcare提供一系列Medicare產品，包括醫療保險優勢計劃(Medicare Advantage)和處方藥計劃(PDP)，提供超出原始Medicare範圍、價格可負擔的保障。如今，Wellcare在全美50州為Medicare會員提供優質、實惠且兼具文化關懷的醫療服務。

2027年度Medicare年度開放註冊期為2026年10月15日至12月7日。想了解更多關於維家保健的詳情，歡迎至活動現場攤位洽詢。

Wellcare是Centene Corporation的Medicare品牌，Centene為與Medicare簽約的HMO、PPO、PDP計劃，並為核准的D部分贊助商。

精華 FAQ

  • Wellcare在加州以Wellcare By Health Net品牌提供Medicare服務，並隸屬於Centene Corporation體系，主打讓會員更容易理解與使用醫療保險服務。

  • Wellcare提供醫療保險優勢計劃(Medicare Advantage)與處方藥計劃(PDP)，強調提供超出原始Medicare範圍、價格可負擔的保障方案。

  • 2027年度Medicare年度開放註冊期為2026年10月15日至12月7日，民眾可在這段期間向活動現場攤位進一步洽詢Wellcare相關資訊。

醫療保險 聯邦醫療保險 加州

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