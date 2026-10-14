華埠服務中心10月17日健康博覽會 免費健檢、疫苗接種
華埠服務中心10月17日將在中國城愛平商場舉辦健康博覽會，提供多項免費健檢、疫苗接種與社區服務，推廣預防醫學與健康生活。
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華埠服務中心10月17日將在中國城愛平商場舉辦健康博覽會，提供多項免費健檢、疫苗接種與社區服務，推廣預防醫學與健康生活。
華埠服務中心社於10月17日（週六）上午9時至中午1時，舉辦「健康博覽會」(Community Health Fair)活動，提供免費健康檢查和社區資訊（見圖）。
主辦單位的華埠服務中心表示，在活動中提供的免費健康檢查項目，包括有行動與平衡能力篩查(Mobility and Balance Screening)、流感疫苗接種(Flu Shot Vaccination)、聽力篩檢(Hearing Screening)、足部循環篩檢(Foot Circulation Screening)、中醫舌診與耳穴壓豆(TCM tongue diagnosis and earseeds)、血壓與身體質量指數(Blood Pressure BMI)、口腔檢查(Oral Screening)、口腔內外癌症篩檢(Intra-oral and extra-oral cancer screenings)、身體組成分析儀(Body composition analyzer)、心肺復甦術演示(Hand on CPR Demonstration)、 血糖檢測(Glucose)等服務，歡迎社區民眾踴躍參加。
活動當天有多家醫療機構與企業也將設攤參與，提供健康資訊及社區服務，共同推廣預防醫學與健康生活理念，「健康博覽會」活動在中國城愛平商場舉行，地址在767 N. Hill Street, Los Angeles, CA 90012，有關更多活動資訊，可電213-808-1792或瀏覽網址www.cscla.org查詢詳情。
「華埠服務中心」長期致力於提供優質且便利的醫療服務，希望透過此次健康博覽會，結合醫療專業與社區資源，讓更多民眾了解自身健康狀況，建立定期健康檢查的習慣。
活動訂於10月17日（週六）上午9時至中午1時舉行，屬於社區健康博覽會，主打免費健康檢查與相關資訊服務，方便居民前往參與。 包括行動與平衡篩查、流感疫苗、聽力與足部循環檢查、血壓與BMI、口腔與癌症篩檢、血糖檢測、CPR演示，以及中醫舌診與耳穴壓豆等。 健康博覽會地點在中國城愛平商場，地址為767 N. Hill Street, Los Angeles, CA 90012；民眾可電213-808-1792或上www.cscla.org查詢詳情。
精華 FAQ
活動訂於10月17日（週六）上午9時至中午1時舉行，屬於社區健康博覽會，主打免費健康檢查與相關資訊服務，方便居民前往參與。
包括行動與平衡篩查、流感疫苗、聽力與足部循環檢查、血壓與BMI、口腔與癌症篩檢、血糖檢測、CPR演示，以及中醫舌診與耳穴壓豆等。
健康博覽會地點在中國城愛平商場，地址為767 N. Hill Street, Los Angeles, CA 90012；民眾可電213-808-1792或上www.cscla.org查詢詳情。
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