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聖德佛堂「天算—京房易」入門課 10月17日、11月21日免費傳授

洛杉磯訊
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文章摘要整理：

聖德佛堂將於10月17日與11月21日週六下午3點舉辦免費「天算—京房易」入門課，透過淺白講解與實例練習，介紹京房易及六爻基礎概念。

10月17日、11月21日兩個週六下午3點於La Puente聖德佛堂舉行 （見圖），一起探索傳統易學智慧，推出免費兩堂課「天算—京房易」課程，透過淺白講解、實例分析與練習，帶領初學者掌握起卦、辨識卦象及基礎判讀方法，快速認識京房易的核心概念，走進中國傳統易學的智慧世界。聖德佛堂地址：17340 Temple Ave La Puente CA91744，詢問電話(626)945-9999，www.TaoDF.com

京房易以漢易學家京房的學術傳統為核心。京房字君明，師從焦延壽，重視陰陽消長、時序變化與人事之間的關係。《漢書》記載，他們將六十四卦與日期相配，觀察風雨、寒暖等現象，進行占候與驗證,展現漢代易學將天地變化與社會生活連結的特色。

今日一般所稱的京房易，也常連同後世發展的納甲六爻占法一起學習。入門內容包括八卦與六十四卦、陰陽五行、八宮分類、納甲、世應及六親等概念。簡單來說，就是把卦象轉化為一套有次序的分析架構：以「世」觀察自身，以「應」觀察對方或外在環境，再參考五行生剋與動爻變化，理解事情的條件及可能走向。

例如，分析合作或求職問題時，可依六爻傳統判讀方法，觀察卦象所呈現的互動與相關象徵，作為思考時機及應對方式的參考。

此次課程將以容易理解的方式，從基本概念到實例練習，逐步建立入門能力。歡迎對《易經》、歷史卜卦及中華文化有興趣的民眾參加。

精華 FAQ

  • 課程安排在10月17日與11月21日兩個週六下午3點，地點是La Puente聖德佛堂，地址為17340 Temple Ave La Puente CA91744，民眾可電話洽詢。

  • 課程將從八卦與六十四卦、陰陽五行、八宮分類、納甲、世應及六親等概念入手，並說明如何把卦象轉成可分析的架構，協助初學者建立基本判讀能力。

  • 課程以容易理解的方式結合實例與練習，讓學員快速認識京房易核心概念，也能初步掌握起卦、辨識卦象與基礎判讀方法，適合對《易經》、卜卦和中華文化有興趣者。

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