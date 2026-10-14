華興保險Rosemead、亞利桑那分行開業

華興保險創辦人兼總裁張國興(Kenny Chang)、個人健康保險部門經理Jasmine Hung、耆英健保部經理Winnie Yang、汽車房屋保險部門經理Jason Wang，以及Rosemead分行經理Daphne Huang共同主持羅似密與亞利桑那分行同步開業記者會。

AI摘要 文章摘要整理： 華興保險在Rosemead與亞利桑那同步設點，說明2027年醫保、全保及紅藍卡變動，協助華人居民就近諮詢與調整保障。

華興保險 Rosemead分行與亞利桑那州分行同步開業，進一步拓展南加州 及外州服務網絡，華興保險創辦人兼總裁張國興(Kenny Chang)率各部門經理共同說明加州全保及紅藍卡 (Medicare)、白卡(medical)、房屋保險的重要變動。兩家新分行的設立，回應華人居民的保險諮詢需求，為跨區域生活的家庭及長者提供就近服務，協助居民了解政策、選擇計畫並銜接醫療保障。尤其亞利桑那州吸引了許多台資企業的進駐對於美國複雜的保險法規能夠就近提供服務。

張國興表示，2027年醫療保險政策與市場調整，涵蓋保費補助、移民公共負擔政策，以及長者醫師網絡與處方藥保障等議題。耆英健保經理Winnie Yang表示，部分保險公司調整計畫福利及醫療網絡，可能影響長者原有的家庭醫師、就醫機構及處方藥保障。她提醒，投保人應確認原有計畫是否續辦、常用醫師及醫院是否仍在網絡內，以及處方藥是否仍列入承保清單、費用有無變動。

Winnie Yang強調，民眾應仔細閱讀保險公司寄發的年度變更、不續約及醫師網絡調整通知，及早確認是否需要更換計畫。年底計畫出國旅遊的長者，宜在出發前確認2027年保險安排。紅藍卡年度投保轉換期為10月15日至12月7日，建議提前整理處方藥、常用醫師及就醫機構資料，核對保費、自付費用與保障範圍，並於期限內完成必要調整。

加州全保個人健康保險代表Jasmine Hung表示，LPI（合法居留移民）相關政策調整可能影響部分居民的聯邦保費補助資格，增加保費負擔，提醒民眾及早檢視保費與保障。此外，她也解說公共負擔政策與醫療福利的關係，協助新移民了解相關規定。現有保戶可自10月1日起續保或轉換計畫，新保戶則可自11月1日起申請投保。

Rosemead分行經理Daphne Huang表示，新分行位於聖蓋博市與羅似密市交界，空間寬敞明亮，提供汽車、房屋、商業、團體健康、人壽保險及退休規劃等多元服務，方便居民與企業主諮詢保險、比較保費及了解保障，並將不定期舉辦講座，增進社區對保險與財務規劃的認識。開幕期間，新分行推出為期一個月的到店好禮活動，歡迎社區居民前往參觀、諮詢並參與活動。Rosemead分行地址：2048 S. Hacienda Blvd. Hacienda Heights, CA 91745-4240。電話：626-333-1111，網址：www.KCAL.net。