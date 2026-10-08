王溫蒂獲三大工會支持 聚焦勞工與社區發展

2026年聖蓋博市議員候選人王溫蒂（Wendy Wang）近日獲得三個重要勞工組織支持，包括 SEIU Local 2015、Teamsters Joint Council 42 以及 LIUNA Local 300。三個工會的支持涵蓋照護、運輸與物流、地產與建築，以及其他勞動領域，也讓來自不同產業的勞工聲音成為王溫蒂競選的重要支持力量。

其中，SEIU Local 2015 是加州最大的工會，代表超過50萬名長期照護工作者，同時也是全美最大的長期照護工作者工會之一；Teamsters Joint Council 42 是International Brotherhood of Teamsters 規模最大的 Joint Council，旗下包括22個地方工會，代表約25萬名在職及退休會員；LIUNA Local 300 則代表洛杉磯地區數千名勞工，會員主要來自建築、公共工程及相關勞動領域。三個勞工組織的支持，展現出王溫蒂此次參選與工薪家庭、照護工作者、建築及不同產業勞動者之間的緊密連結。

王溫蒂本人也是 SEIU Local 2015 的工會會員，並擁有近九年的照護工作經驗。她長期在聖蓋博生活並在這個社區成長，曾就讀 McKinley Elementary School、Jefferson Middle School 及Gabrielino High School。除了照護工作之外，她也是企業家及長期參與社區服務的非營利組織領袖。

王溫蒂目前擔任 JINGUO Committee 執行主席（Executive President）、Los Angeles Legendary Lions Club 狮子会理事（Board Member）、Cantonese Society of Southern California 理事兼青年委員會主席（Board Member & Youth Committee Chair），以及 American Chinese Athlete Association 副會長兼理事（Vice President & Board Member）等等。透過不同的社區及非營利組織，她長期參與青年、體育、文化、公益及社區服務，與來自不同世代、不同職業及不同背景的居民建立聯繫。

體育也是王溫蒂成長經歷的重要一部分。她擁有八年的籃球及鉛球運動經驗，從學生時期便長期參與體育活動。這段經歷也使她更加重視青年參與、團隊合作、體育活動及下一代的成長環境。她認為，一個健康的社區不僅需要良好的公共服務，也需要為青少年提供更多參與體育、公共事務及社區活動的機會。

除了三個勞工組織之外，王溫蒂也獲得來自不同城市、不同專業領域及不同社區背景的民選官員與社區領袖支持。其中包括加州第30選區州參議員、加州參議院軍事與退伍軍人事務委員會主席 Bob Archuleta，以及核桃市市長伍立倫博士（Dr. Allen Wu）等。除此之外，還有來自不同城市、公共服務、專業及社區領域的人士給予支持，呈現出跨城市、跨世代及多元背景的支持。

王溫蒂長期關注退伍軍人及其家庭。她認為，曾經為國家服務的退伍軍人為社會作出了重要貢獻，地方政府和社區也應持續關注退伍軍人、長者以及他們家庭的實際需要，讓公共服務真正照顧到不同世代的居民。

王溫蒂表示：「我非常珍惜來自勞工、退伍軍人、民選官員、社區領袖以及不同背景居民的支持。聖蓋博本身就是一個多元的城市，我希望我們的市政府能真正聽見不同世代、不同職業與不同社區居民的聲音。無論是長者、退伍軍人、工薪家庭、青年、小型企業，還是新一代居民，每一個人的聲音都應該被聽見。」

除了勞工及社區議題之外，王溫蒂也十分關注環境保護與城市綠化。她認為，城市發展不能只著眼於眼前建設，也必須考慮下一代的生活環境。聖蓋博需要更多樹木、綠植及公共綠色空間，在城市發展、環境保護與居民生活品質之間取得更好的平衡，為下一代留下更加宜居的社區環境。

在道路與基礎設施方面，王溫蒂認為，公共工程應該有更加全面、透明及有效率的規劃。部分路段不應一再重複施工和維修，而其他真正需要改善的街道、人行道、路緣及公共基礎設施卻長期等待。市政府應重新檢視工程優先順序及資源分配，避免重複投入，讓納稅人的資金真正用在居民最需要改善的地方。

在經濟發展方面，王溫蒂主張在支持現有商家的同時，進一步建立更加多元的商業環境。她希望吸引更多不同類型的餐飲、零售、專業服務及其他企業進入聖蓋博，讓不同文化和不同背景的居民擁有更多選擇，同時增加城市人流、商機及經濟活力。她也希望改善對小型企業及居民的服務流程，讓市政府成為協助居民和商家解決問題的合作夥伴。

王溫蒂表示，她希望把自己作為照護工作者、工會會員、企業家、非營利組織領袖以及多年運動員的不同經驗帶入市政府，在政府透明與問責、道路及基礎設施、環境與社區綠化、小型企業與多元商業、居民隱私、青年、長者及退伍軍人服務等議題上，建立居民與市政府之間更直接的橋樑，讓來自不同背景、不同世代及不同職業的居民都能參與聖蓋博未來的發展。

(圖文由王溫蒂競選辦公室提供)