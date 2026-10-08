金城銀行歡慶創行金城銀行（Golden Bank）41週年　總資產突破23億美元再創發展里程碑

董事長吳光宜感謝客戶41年支持，蕭伊芳處長肯定深耕社區貢獻，捐贈5,000美元支持學校教育。金城銀行（Golden Bank）隆重舉行創行41週年慶祝活動，邀請銀行董事會成員、員工、客戶、社區領袖及教育界代表共同見證這項重要里程碑。董事長吳光宜在致詞中宣布，2026年銀行總資產已突破23億美元，展現穩健經營及持續成長的成果。他強調金城銀行41年來的成功，不僅來自業務及資產規模的擴大，更源於客戶長期的信任、員工的努力，以及銀行與社區建立的深厚情誼。

慶祝活動並邀請駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳（Yvonne Hsiao）及Petrosky Elementary School校長Dr. Brixey等貴賓出席致詞。金城銀行同時宣布捐贈5,000美元予Petrosky小學，以實際行動支持教育發展，展現企業回饋社會、培育下一代的承諾。

董事長吳光宜：41年成長來自客戶信任與社區支持，金城銀行始終與社區共同成長，陪伴無數客戶及企業實現財務目標，並在長期互信的基礎上建立穩固的合作關係。他指出，2026年對金城銀行而言是另一個重要里程碑。銀行總資產已突破23億美元，貸款及存款業務持續成長，逐步發展成為服務德州及加州企業與社區的重要金融機構。

駐休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長肯定金城銀行，成為社區穩定與信賴的重要支柱。蕭處長表示，金城銀行41年來持續穩健成長，已成為社區中象徵穩定與可靠的重要金融機構。董事長所分享的亮眼營運成果，不僅反映銀行在金融市場上的競爭力，也充分證明董事會具有前瞻性的領導能力，以及全體員工長期努力與奉獻的成果。

Petrosky Elementary School校長Dr. Brixey在致詞中表示，金城銀行創行41週年是一項值得慶賀的重要成就，學校非常榮幸能夠與銀行建立長期合作關係，共同為社區及下一代的教育努力。她指出，金城銀行多年來不僅支持Petrosky小學，與多所學校合作，支持學生學習與校園發展。親眼見證金城銀行長期關懷學校與社區需求。銀行提供的協助涵蓋金融素養教育、公民教育、電腦設備捐贈及校園公共設施改善等不同領域。

金城銀行捐贈5,000美元予Petrosky Elementary School，以實際行動培育下一代為延續支持教育的承諾，協助學校推動學生教育及相關學習計畫。活動現場舉行捐贈支票頒贈儀式，由吳光宜董事長與校長Dr. Brixey共同參與，並邀請董事會成員上台合影，見證銀行與學校長期合作的重要時刻。

深耕德州與加州金融市場，邁向下一個發展新里程。為慶祝金城銀行（Golden Bank, N.A.）成立41週年，金城銀行特別推出限時 9個月定期存款（Certificate of Deposit, CD）優惠專案，提供最高 4.38% 年收益率（APY），讓客戶在享受安全穩健理財的同時，也能獲得更具競爭力的存款收益。本次促銷活動自 2026年9月28日起至2026年10月30日止，