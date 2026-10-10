洛杉磯車展 11/20-29免費試駕、越野體驗

2026年洛杉磯車展登場，連續10天展示最新車款。從電動車、油電混合車、SUV、卡車到跑車及改裝車，更有多項免費試駕及駕駛體驗。

AI摘要 文章摘要整理： 2026年洛杉磯車展將於11月20日至29日在洛杉磯會議中心舉行，結合新車展示、免費試駕、越野體驗與多元汽車文化活動。

喜愛汽車的民眾，2026年洛杉磯 車展(Los Angeles Auto Show)門票正式開售，全球各大汽車品牌將於11月20日至29日齊聚洛杉磯會議中心(Los Angeles Convention Center)，連續10天展示最新車款。從電動車 、油電混合車、SUV、卡車到跑車及改裝車，數百款新車將集中亮相，現場更有多項免費試駕及駕駛體驗，讓民眾不只「看車」，還能親自上路體驗。

創辦於1907年的洛杉磯車展已有119年歷史，是全球歷史悠久的汽車展覽之一，也是各大品牌向南加州 消費者展示新車與最新科技的重要平台。

今年車展主打多元互動駕駛體驗，參觀者可參加道路試駕、室內外Test Tracks及LADWP Test Track，親身體驗汽油、Hybrid及電動車的性能與科技，多數試駕活動已包含在一般門票內。

越野愛好者可參加Camp Jeep及Ford Bronco Built Wild Adventure Courses，在專業駕駛員帶領下挑戰各式坡度與障礙。此外，「The Underground」將展示Lowrider、Tuners、Exotics及改裝車，Specialty Halls則展出經典車、肌肉車、超跑及復古修復車等，呈現南加州多元汽車文化。

2026年洛杉磯車展由Chevron with Techron擔任主要贊助商，現場也將推出品牌展示及家庭活動。一般入場門票價格從20美元起，成人Any Day票25美元，65歲以上及6至12歲兒童13美元，6歲以下兒童免費；11月20日開幕日成人票優惠價20美元。VIP Guided Tour另有專人導覽，需另外購票。

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