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迦得金融總裁董天路 10/17 退休、信託免費講座

洛杉磯訊
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AI摘要

文章摘要整理：

迦得金融總裁董天路將於10/17在Hacienda Heights舉辦兩場免費退休與信託講座，分享退休收入、投資與傳承規劃重點。

迦得金融總裁董天路教授，十月十七日週六，上午十點和下午兩點，在Hacienda Heights Courtyard Marriott Hotel，同址兩場免費的退休與信託傳承講座（見圖），將分享退休傳承的藍海策略，必須做好的三件事：

上午場將分享前兩個主題，一是收入的規劃，協助應用合法多領二十萬社安退休金的提領策略，加上遠比年金收益更多，每年9%優先年息的收入規劃，以及保護老了、病了，夫妻可以共用、海外也能使用長達四年的長照福利，使資產可以受到保護的配置。二是在股市震盪下，掌握建構漲幅遠超通膨、預先可鎖住市場投資表現的投資策略。

下午場是信託專場，將分享長年持有的投資房，可以免稅出場的信託策畫，以及探討退休傳承藍海策略，必須做好的第三件事：除了避免遺產認證外，也提供保護子孫，不因離婚、破產或訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅局稅務師(EA)、遺產規劃師(AEP)、長照諮詢師(LCTC)、全球認證財務規劃師(CFP)，將分享他所經手上百件傳承的精華，並開放提問與解答。

講座位址相同：1905 S. Azusa Ave, Hacienda Heights, CA 91745。講座訂位諮詢專線或簡訊：(626)826-0880。

精華 FAQ

  • 講座訂於10/17週六，在Hacienda Heights Courtyard Marriott Hotel舉行，上午10點與下午2點各一場，兩場皆為免費，地點在1905 S. Azusa Ave, Hacienda Heights, CA 91745。

  • 上午場聚焦退休收入與投資規劃，包括合法多領社安退休金的提領策略、每年9%優先年息的收入配置，以及夫妻可共用、海外也能使用的長照福利，強調資產保護。

  • 下午場將談長年持有投資房如何透過信託免稅出場，也會說明如何避免遺產認證，並透過信託保護子孫財產，降低因離婚、破產或訴訟而失去資產的風險。

長照 退休金 退休

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