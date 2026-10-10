迦得金融總裁董天路 10/17 退休、信託免費講座

AI摘要 文章摘要整理： 迦得金融總裁董天路將於10/17在Hacienda Heights舉辦兩場免費退休與信託講座，分享退休收入、投資與傳承規劃重點。

迦得金融總裁董天路教授，十月十七日週六，上午十點和下午兩點，在Hacienda Heights Courtyard Marriott Hotel，同址兩場免費的退休 與信託傳承講座（見圖），將分享退休傳承的藍海策略，必須做好的三件事：

上午場將分享前兩個主題，一是收入的規劃，協助應用合法多領二十萬社安退休金 的提領策略，加上遠比年金收益更多，每年9%優先年息的收入規劃，以及保護老了、病了，夫妻可以共用、海外也能使用長達四年的長照 福利，使資產可以受到保護的配置。二是在股市震盪下，掌握建構漲幅遠超通膨、預先可鎖住市場投資表現的投資策略。

下午場是信託專場，將分享長年持有的投資房，可以免稅出場的信託策畫，以及探討退休傳承藍海策略，必須做好的第三件事：除了避免遺產認證外，也提供保護子孫，不因離婚、破產或訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅局稅務師(EA)、遺產規劃師(AEP)、長照諮詢師(LCTC)、全球認證財務規劃師(CFP)，將分享他所經手上百件傳承的精華，並開放提問與解答。

講座位址相同：1905 S. Azusa Ave, Hacienda Heights, CA 91745。講座訂位諮詢專線或簡訊：(626)826-0880。