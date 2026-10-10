亞美公義10/17公民入籍諮詢 申請費可省高達760元

AI摘要 文章摘要整理： AJSOCAL將在阿罕布拉圖書館舉辦免費入籍法律診所，協助民眾填寫N-400、申請費減免並諮詢律師，符合資格者最高可省逾760美元。

南加州 亞美公義促進中心(AJSOCAL)將於2026年10月17日（星期六）上午10時至下午3時，在阿罕布拉 圖書館舉辦免費「公民入籍法律診所」，為有意申請美國公民 身分的社區居民，提供入籍申請及法律諮詢服務。必須提前預約，去電AJSOCAL國／粵語幫助熱線：800-520-2356預約，或瀏覽ajsocal.org/citizenship了解更多資訊。

主辦單位表示，當天將提供N-400入籍申請表填寫協助、申請費用減免申請協助，以及與移民律師進行保密諮詢等服務，同時提供公民考試相關學習資料，協助符合資格的申請人準備入籍程序。

本次活動獲人道移民權利聯盟（Coalition for Humane Immigrant Rights，簡稱CHIRLA）慷慨贊助，符合資格的申請人可獲「公民入籍法律診所」，贊助申請費用，最高可節省超過760美元 。

活動地點為阿罕布拉圖書館，地址為101 S First St, Alhambra, CA 91801。主辦單位提醒，有意參加者必須提前預約，名額及服務安排以預約確認為準。

AJSOCAL表示，該機構長期與南加州當地社區組織合作，為有需要的居民提供入籍申請服務。工作人員及志工可協助申請人了解入籍資格、準備及提交申請表，以及在申請人無力負擔申請費時協助準備費用減免申請。

除社區法律診所外，無法參加此次工作坊的民眾，也可向AJSOCAL位於洛杉磯市中心或Anaheim的辦公室洽詢相關服務。主辦單位表示，服務對象包括低收入人士以及其他有入籍申請協助需求的社區居民。

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