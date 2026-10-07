華興保險Rosemead與亞利桑那分行同步開業 拓展華人社區服務 舉行健保政策專題記者會

華興保險（KCAL Insurance Agency）宣布，Rosemead分行與亞利桑那州（Arizona）分行同步開業，進一步拓展南加州及外州服務網絡，華興保險創辦人兼總裁張國興（Kenny Chang）、個人健康保險部門經理Jasmine Hung、耆英健保部門經理Winnie Yang、汽車房屋保險部門經理Jason Wang，以及Rosemead分行經理Daphne Huang共同說明加州全保及紅藍卡（Medicare）、白卡（medical )、房屋保險的重要變動。

張國興表示，面對醫療保險政策與市場調整，主要聚焦保費補助、移民「公共負擔」政策，以及長者醫師網絡和處方藥保障等問題，說明相關變動可能帶來的影響與應對方式。紅藍卡方面，Winnie Yang表示，部分保險公司調整計畫、福利及醫療網合作安排，可能影響長者原有的家庭醫師、就醫機構和常用處方藥保障。她提醒投保人，檢視2027年度保障時應把握三項重點：一是確認目前的保險計畫明年是否繼續提供；二是確認常用醫師、醫療網及醫院是否仍在計畫網絡內；三是確認處方藥是否仍在承保清單中，以及相關費用是否有所變動。

Winnie Yang強調，不能因為今年的保險使用順利，就認為明年的保障不會改變。收到保險公司的年度變更通知（Annual Notice of Change）、計畫不續約通知（Plan Non-Renewal Notice），或任何涉及醫師網絡變動的信件，都應妥善保留並仔細閱讀，及時確認是否需要調整投保安排。她也特別提醒一些年底會回到中、台、港或者去海外旅游的長者。如果年底要出國，最好在出發以前先把明年的保險確認好，不要等人在海外才發現自己的計劃已經發生變化。紅藍卡年度投保轉換期為每年10月15日至12月7日。Winnie Yang建議，長者提前整理處方藥清單、常用醫師及就醫機構資料，核對保費、自付費用與保障範圍，在規定期限內完成必要調整，讓2027年的就醫與用藥更有保障。

在加州全保方面，Jasmine Hung表示，涉及LPI （Lawful Permanent immigration) 的政策調整可能影響部分居民取得聯邦保費補助的資格，增加家庭自付保費負擔。她提醒投保人根據自身情況，及時檢視下一年度的保費與保障安排。針對部分新移民擔心申請醫療福利影響綠卡或入籍的問題，會上亦就「公共負擔」（Public Charge）政策的適用界線進行解讀，說明不同醫療福利與移民程序之間的關係，協助居民釐清疑慮，依法了解並維護自身權益。Jasmine Hung亦提醒，現有加州全保保戶自10月1日起可辦理續保或轉換計畫，新保戶則可自11月1日起申請投保。民眾應提前檢視保費與保障內容，做好下一年度的投保安排。

張國興（Kenny Chang）介紹，Rosemead分行位於1305 San Gabriel Blvd, Rosemead, CA 91770，是華興保險第九家分公司。亞利桑那州分行同步開業，標誌著公司服務網絡進一步向外州延伸。他表示，兩家新分行的設立，旨在回應不同地區華人居民的保險諮詢需求，為跨區域生活的家庭及長者提供就近服務，協助居民了解政策、選擇計畫並銜接醫療保障。尤其亞利桑那州吸引了許多台資企業的進駐對於美國複雜的保險法規能夠就近提供服務。

Rosemead分行經理Daphne Huang介紹了新分行的服務設施，新分行位於聖蓋博市與羅似密市交界空間寬敞明亮，設有不同險種的服務窗口，提供個人汽車、房屋、商業、團體健康及人壽保險，以及退休規劃等多元服務，滿足個人、家庭與企業主的不同需求，方便當地居民比較保費、了解保障，並諮詢各類保險問題。為周邊地區居民提供更便捷的服務，並不定期舉辦講座，增進社區對保險與財務規劃的了解。開幕期間，新分行推出為期一個月的到店好禮活動，歡迎社區居民前往參觀、諮詢並參與活動。華興保險表示，將以Rosemead與亞利桑那州分行同步開業為契機，持續完善服務網絡，透過政策解讀與保險諮詢，協助華人家庭及長者應對醫療保險市場變動。歡迎大家親臨Rosemead分行地址：2048 S. Hacienda Blvd. Hacienda Heights, CA 91745-4240。電話：626-333-1111，網址：www.KCAL.net。