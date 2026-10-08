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Alignment Health Plan紅藍卡免費說明會 10月15日開講

洛杉磯訊
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AI摘要

文章摘要整理：

Alignment Health Plan將於10月及11月在洛杉磯舉辦多場免費紅藍卡說明會，介紹零元保費、交通與牙視聽福利，並提供現場及線上參與方式。

為協助持有聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）的長者瞭解醫療保障選擇，Alignment Health Plan（見圖）將於10月及11月在洛杉磯地區舉辦多場免費說明會，提供現場與線上兩種參與方式。民眾可透過專家解說及提問，認識計畫福利與服務內容，作為選擇醫療保險的參考。

此次介紹的Alignment Health Central Health Harmony 001(HMO)健保計畫，強調因應會員個別醫療需求提供照護與福利，並設有每週七天、每天二十四小時隨時提供的專屬禮賓服務，讓會員在需要協助時，能夠取得相關服務與支持。

投保會員的福利包括：計畫保費每個月零元，家庭醫師與專科醫師看診的共付額均為零元，住院共付額也為零元。此外，計畫提供零元交通接送服務，以及牙科、聽力與視力保障，涵蓋長者日常就醫及健康照護的不同需求。

在健身及藥品福利方面，會員可透過One Pass®享有健身福利；超過一萬種藥品的共付額為零元。有意瞭解計畫的民眾，可在說明會中詢問自己使用的藥品、看診需求及相關福利內容，進一步瞭解計畫是否符合個人需要。

現場說明會分別於亞凱迪亞、西柯汶納及蒙特利公園三地舉行。亞凱迪亞場次安排在Tang Gong Seafood Restaurant唐宮海鮮酒樓，日期為10月15日、10月22日、11月5日及11月12日，均於上午10時30分開始，地址為1271 South Baldwin Avenue。

西柯汶納場次於Thumbling豐味舉行，日期為10月16日、10月23日、10月30日及11月17日，均於上午11時開始，地址為228 South Citrus Street。蒙特利公園場次則於Capital Seafood Restaurant金都海鮮酒家舉行，日期為10月20日、10月27日、11月3日及11月10日，均於上午10時開始，地址為755 West Garvey Avenue。

不方便到場的民眾，也可選擇線上說明會。四場活動安排於10月21日、10月28日、11月4日及11月11日，皆為星期三，時間為上午9時30分至10時30分。參加者可前往alignmenthealthplan.com/joinCA上線，或於活動當天撥打1-866-789-6243，輸入會議代碼458 288 021 #，透過電話參與。

主辦單位表示，說明會完全免費，現場將有專家回答問題，參加者無須承諾投保。有意參加者可電1-888-572-6004(TTY:711)預約，服務時間為每週七天、上午8時至晚上8時；亦可瀏覽AlignmentHealthPlan.com/seminars查詢及報名。

精華 FAQ

  • 活動主要協助持有Medicare的長者了解醫療保障選擇，透過專家解說與現場提問，認識Alignment Health Central Health Harmony 001(HMO)的福利、服務與是否符合個人需求。

  • 該計畫強調零元月保費、家庭醫師與專科醫師共付額為零元，住院共付額也為零元，並提供零元交通接送、牙科、聽力、視力保障及超過1萬種藥品零共付額。

  • 民眾可選擇亞凱迪亞、西柯汶納、蒙特利公園的現場場次，或參加每週三上午的線上說明會；也可電1-888-572-6004(TTY:711)預約，或上AlignmentHealthPlan.com/seminars查詢報名。

紅藍卡 洛杉磯 聯邦醫療保險

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