Yaamava'賭場幸運客 投注5元贏197萬大獎

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AI摘要 文章摘要整理： Yaamava'賭場一名賓客以5美元投注Ultimate Texas Hold' Em，擊中罕見方塊皇家同花順，抱走1,977,758美元；今年以來該賭場已累計送出近450萬美元賭桌大獎。

9月14日 一名來自Rancho Cucamonga的幸運居民Veng M.近日在Yaamava' Resort & Casino at San Manuel玩 Ultimate Texas Hold' Em（終極德州 撲克）時幸運抱走近200萬美元累進大獎。這筆巨額獎金也是這座南加州 娛樂度假勝地近期送出的又一項大型賭桌遊戲累進大獎。

該名賓客以5美元投注累進大獎，便幸運取得極為罕見的五張方塊皇家同花順（Royal Flush），這也是Ultimate Texas Hold' Em累進大獎中最高等級的獲獎牌型，最終贏得1,977,758美元的獎金。

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel總經理Kenji Hall表示：沒有什麼比親眼見證賓客贏得如此巨額的獎金更令人振奮。僅以5美元投注便贏得近200萬美元，確實令人難以置信。這份驚喜也體現了我們團隊每天致力於在賭場內為賓客帶來的刺激氛圍、滿懷期待的時刻，以及令人難忘的娛樂體驗。

適逢Yaamava' 40週年這一重要里程碑，今年接連誕生多筆巨額獎金，而此次近200萬美元的大獎再度為慶祝活動增添亮點。今年8月，兩名Club Serrano會員共同贏得124萬美元百家樂累進大獎；今年3月，一名洛杉磯居民也以100美元投注贏得120萬美元大獎，再次展現Yaamava'屢屢送出高額賭桌遊戲獎金的亮眼紀錄。

今年截至目前，Yaamava' Resort & Casino at San Manuel已送出近450萬美元的大型賭桌遊戲獎金。

Yaamava'持續以刺激的遊戲體驗、豐富獎勵及頂級娛樂享受，鞏固其作為南加州頂級娛樂度假勝地的地位。對南加州各地的賓客而言，下一位大獎得主，或許就在下一手牌誕生。

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel是唯一獲 AAA（美國汽車協會）評為五鑽級的賭場度假村，又被 Condé Nast Traveler譽為世界最佳度假村之一，更獲Forbes Travel Guide評為四星級酒店的娛樂場所，設有豪華的酒店套房、高架泳池露臺、Forbes五星級水療和美容沙龍，以及一流的劇院。不久前，它在2026 USA TODAY 十佳讀者選擇獎中被評為「拉斯維加斯以外最佳賭場」，被評為「最佳賭場餐廳」的Pines Modern Steakhouse、「最佳賭場酒店」，同時又囊括《新聞週刊》讀者選擇獎的「最佳美國原住民賭場」和「拉斯維加斯以外的最佳綜合賭場」的榮銜。座落於加州高地市附近，離洛杉磯市中心僅70英里的Yaamava'具有7,500多部老虎機、5個高額投注區、多家豪華精品店、各式各樣的獲獎餐飲選擇、10間以上酒吧和酒廊，包括頂級體育酒吧The 909 Food Hall，以及最新的餐飲娛樂體驗場館bEATS。Yaamava' Resort & Casino at San Manuel由聖曼努埃爾娛樂局（San Manuel Entertainment Authority）全盤擁有和經營。

欲瞭解更多資訊，訪問www.yaamava.com或通過Instagram、TikTok、Facebook、Threads及X關注。

Rancho Cucamonga的幸運居民Veng M.