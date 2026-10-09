佳財會計師:留意非營利機構利益衝突

AI摘要 文章摘要整理： 文章提醒非營利機構並非免規範，若利用資金、資產或名義圖利自己或親友，恐遭稅務重罰，甚至面臨刑責。

近年來市場上似乎越來越常看到有人打著「非營利機構」的名義，實際上卻在想辦法替自己或親友謀福利。此類事件情當也逃不過國稅局 （IRS）之眼，不但引起高度關注，也連累真正認真做公益的非營利機構，無形中增加了被查帳的風險。

佳財會計師事務所Tony Wang會計師表示，非營利機構的錢，可不是負責人的「私房錢」；機構的資產，也不是想怎麼用就怎麼用。

如果利用非營利機構的資金、資產、名義或帳戶，為自己、親友，甚至特定人士謀取利益，那可不是一句「大家都是自己人」就能帶過去，這類交易可能面臨相當高額的稅務處罰，情節嚴重的話，甚至可能進而涉及刑事責任。

Tony Wang會計師舉例，有人把非營利機構的資產，以明顯低於合理市價的價格賣給自己的親友；或者找自己的朋友來為機構提供服務，卻支付遠高於市場行情的薪資或費用。這些看似「肥水不落外人田」的安排，到了國稅局眼裡，可能就變成很醒目的紅旗。

過去也曾發生過利用非營利機構與Medicare合作的關係，透過機構支付異常高額薪資或其他利益給公司股東或相關人士的案例。這種安排一旦被認定為利用非營利機構圖利，不僅可能面臨巨額罰款，情節嚴重時，還可能涉及刑事起訴，甚至面臨牢獄之災。

因此，經營非營利機構不能抱著「反正不是營利公司，應該沒那麼嚴格吧？」的心態。非營利，不等於沒有規矩、免稅，也不等於免檢查。

Tony Wang會計師提醒，不論是負責人、董事；甚至是其他與機構有關係的人，都要特別留意利益衝突、薪資是否合理，以及與關係人的交易是否符合公平市價。畢竟，公益是做善事，不是開一扇方便自己人「拿好處」的後門。

非營利機構的錢，要花在公益上，機構的資產，要為機構的使命服務，千萬勿把公益機構經營成了「自己人福利社」。相關諮詢可聯絡 ( 626 ) 810-6788 ，佳財會計師事務所地址：17700 Castleton St. #515, City of Industry, CA 91748，網址www.UStax1.com。