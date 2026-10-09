美國聯合諮詢服務協助企業FDA、OTC更新

AI摘要 文章摘要整理： 本文提醒企業留意2027年度FDA、OTC及相關產品登記更新時程，並強調醫療器械、食品與化妝品等項目若未依期完成，可能面臨扣關、註銷與年費繳納等風險。

2027年度FDA 公司註冊續約及OTC藥品登記認證期為2026年10月1日至12月31日。為維持2027年的機構註冊狀態，FDA必須收到通知，確認公司的註冊資料：1)經確認準確無誤，且自上次更新以來未發生變更；2)已進行更新；或3)因公司停止營運而將註銷註冊。

2027年度醫療器械公司及產品的更新也必須在2026年10月1日至12月31日前完成，否則，貨物入關時，會被扣關，及被拒絕。另外，食品製造商也要留意了，每雙數年，如0, 2, 4, 6, 8, 10，今年是26年，務必提前更新FDA的FFR申請及類別的更新，更正。

2027年的化妝品製造商注意了，每兩年申請，登記有效期內的製造商及產品，也要提前做更新，更正。

有關其它與人類及動物相關的產品的製造商，現在是開始準備年底預算的時候了。FDA會收取一大筆費用，如：2027年醫療器械製造商，美國進口商都必須在2026年12月31日前繳納$13,785的年費，才可以完成向美國出口，及在美國進口。逾期了，FDA系統會將登記資料移除。

華丹尼(Daniel Hue)，從事FDA, USDA, US CUSTOMS的諮詢多年，成功案例無數，建議確保所有應繳費用屆時全額支付給FDA。有關更多如何繳納及更新的手續及流程的諮詢，可與United Consulting Services公司聯繫，可以幫到大家，諮詢是免費的。

美國聯合諮詢服務公司（United Consulting Services，見圖），11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA 91733，626-234-9468，[email protected] ; https://www.ucs.la；微信：danielh73.