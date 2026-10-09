福全健保健康講座 Medicare投保免費說明

AI摘要 文章摘要整理： 福全健保在Medicare年度投保期前後於蒙特利公園市及羅蘭崗社區中心提供免費說明、諮詢與多場健康講座，協助民眾了解福利並掌握換保時機。

一年一度的Medicare年度投保期將於10月15日開始，至12月7日截止。在此期間，Medicare受益人可重新檢視並更換明年的健康或藥物計劃。為協助民眾掌握轉換時機、了解各項福利，福全健保 （見圖）10月在蒙特利公園市 及羅蘭崗兩處社區中心提供免費Medicare福利說明及一對一諮詢服務，並同步舉辦多場健康講座及社區活動，主題涵蓋健康保健、心理健康 、生活應用及福利規劃，歡迎社區民眾踴躍參加。

10月期間，兩處社區中心均設有專人，協助民眾了解各項保障內容、福利規劃及會員權益，並解答Medicare計劃轉換的相關問題。民眾可電(833)524-9258預約或洽詢，也可直接前往社區中心。

羅蘭崗社區中心(19705 Colima Rd., #11, Rowland Heights)諮詢日期為10月9日、10月12日至16日、19日至23日及26日至30日，時間為每日上午10時至下午4時。

蒙特利公園市社區中心(117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park)上午場為上午9時30分至中午12時30分，日期為10月12日至16日、19日至23日及26日至30日；另於10月28日下午1時30分至5時加開下午場。

羅蘭崗社區中心將於10月21日下午3時至4時，邀請洛杉磯縣心理健康局主講「為什麼總在愛裡受傷？」，探討不同依附模式對於情緒的影響。

蒙特利公園市社區中心的課程安排如下：10月9日上午11時至12時「如何控制你的情感」；10月12日下午3時至4時「植牙的注意事項」；10月14日下午2時至3時「手機小課堂」及「老人乾燥症護理」；10月21日下午2時至3時「會員生日會」及「冬天養腎」，同日下午3時至4時「心血管健康」；10月30日下午3時30分至4時30分「三高飲食注意事項」。

所有活動均免費參加，無需事先報名，現場備有精美禮品，數量有限，送完為止。如需普通話服務或其他協助，可電(833)524-9258（TTY：711），服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。