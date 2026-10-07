華美假期18日精品之旅 循乾隆南巡足跡看山河、品佳餚

AI摘要 文章摘要整理： 華美假期推出18日金秋精品團，沿乾隆南巡路線走訪北京、江南、閩南與江西，多元結合歷史文化、美食山水與舒適住宿，主打中老年深度旅遊。

18天精品之旅，開啟一場歷史、人文與美食的深度體驗。金秋時節，天高氣爽，層林漸染，正是中老年朋友結伴出遊、飽覽祖國山河、品味中華文化的好時光。出發日期11月5日，含機票 特惠價1399元加稅（可付費停家鄉）剩10個名額。華美假期626-340-4300，626-320-2065。

一場以「踏歲山河・帝王足跡」為主題的18日精品之旅，沿著乾隆南巡的歷史脈絡，從北京一路向南，走訪揚州、無錫、嘉興、紹興、廈門、漳州、沙縣、吉安、新餘、南昌等地。一路訪名城、游古鎮、賞山水、品佳餚，在行走中尋訪歷史，在市井煙火中體察各地風土民情。

旅程從北京開啟。遊客將走進氣勢恢宏的故宮博物院，感受明清宮廷文化的深厚底蘊；登臨居庸關長城，極目遠眺北國金秋的壯麗景色。行程還特別安排皇家菜博物館演藝餐廳品嘗禦膳、欣賞宮廷主題演出，從建築、服飾、禮儀到飲食文化，多角度體驗昔日皇家生活的獨特韻味。

離開北京，乘坐高鐵抵達揚州。這座歷史文化名城自古便以園林、美食和人文風雅著稱。漫步瘦西湖畔，看亭台水榭、垂柳清波，在一派詩情畫意中感受古城的從容與雅致。隨後前往無錫，遊覽蠡園等特色景觀，在湖光山色與古典園林之間，領略水鄉城市的溫婉秀麗。

進入嘉興、紹興、杭州，沿途更是古韻悠悠。遊覽月河古鎮、南湖等人文景區，在紹興乘坐特色烏篷船穿行於古城水巷，感受小橋流水、粉牆黛瓦的傳統風貌，並瞭解當地黃酒文化。抵達杭州後，遊覽西湖及周邊人文景觀，在山水相映之間體會歷代文人墨客筆下的詩意情懷。

此次行程不僅重視「看風景」，更講究「品文化、嘗美食、察民情」。一路安排不同地區的特色餐飲，讓遊客從一餐一味中認識一座城市。從北方宮廷風味到揚州特色佳餚，從紹興地方美食到閩南風味，再到江西特色菜肴，舌尖上的旅行，也成為認識各地風土人情的一扇視窗。

一路南行至廈門、漳州，又是另一番景象。漫步鼓浪嶼，欣賞獨具特色的建築與海島風光；走進雲水謠古鎮、南靖土樓，探訪古老村落、百年古榕與傳統民居。溪水潺潺，土樓靜立，遊客可以放慢腳步，在村落與街巷之間近距離感受當地居民的生活氣息與閩南文化。

旅程隨後進入江西，走訪沙縣、吉安、井岡山、宜春溫湯古鎮、新余仙女湖及南昌等地。井岡山既有秀美山川，也承載著厚重的歷史記憶；宜春溫湯古鎮則讓旅程多了一份休閒與舒適；新余仙女湖湖光瀲灩、島嶼錯落，山水相依的景致，為金秋之旅增添幾分浪漫與愜意。

對中老年遊客而言，旅行不在於匆匆「打卡」多少地方，而在於走得舒適、看得從容、吃得有味、玩得盡興。此次18日行程採用2+1陸地頭等艙豪華巴士，全程安排星級酒店住宿，並特別安排溫泉度假酒店，讓長途旅程在豐富多彩之餘，更兼顧舒適與休閒。

從皇家宮苑到水鄉古鎮，從萬里長城到西湖山水，從東南海島到閩南土樓，再到贛鄱大地的青山秀水。這個金秋，循著乾隆的足跡，看錦繡山河，品中華美食，訪古城村落，察百姓生活。

18天，一路風景，一路故事，一路美味。這不僅是一場跨越南北的金秋之旅，更是一場為中老年朋友打造的歷史、文化、美食、山水與舒心之旅。