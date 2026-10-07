立川大介醫學博士接受採訪。

AI摘要 文章摘要整理： 海之滴褐藻糖膠專訪從科研、品質與客服三面向說明產品價值，強調以科學依據、透明資訊與長期服務建立信任，並提供免費試用體驗名額。

聚焦褐藻糖膠科研、產品品質與使用者服務的專訪，立川大介醫學博士、小林大介總經理及美國華人 部經理 Richard Xie，分別從研究、品牌管理與客戶服務角度，分享他們對健康產品的共同看法：資訊應清楚、品質要能被檢視，而產品價值最終仍要回到使用者的日常需要。

褐藻糖膠（Fucoidan）是存在於褐藻中的高分子多醣類成分，近年受到營養與健康研究領域關注。面對市場上眾多相關產品，立川博士提醒消費者，不宜只看單一宣傳語，而應從科學依據、原材料品質、成分與研究資訊是否透明，以及是否累積長期資料等面向綜合判斷。他表示，自己長期投入褐藻糖膠研究，更重視把複雜的研究內容轉化為一般消費者可以理解、可以比較的資訊。

對許多家庭而言，選擇營養補充品並不是追逐流行，而是希望在日常飲食、作息與健康管理之外，多一個經過慎重評估的選項。立川博士強調，營養補充品的角色在於日常營養支持，褐藻糖膠作為全天然成分， 十分安全， 沒有任何副作用， 適合兒童到年長者服用。

小林大介則從品牌與製程角度談品質管理。他表示，海之滴的發展源自日本領先水產背景，產品於2002年推出，翌年在洛杉磯設立公司，之後逐步拓展海外， 9間分公司服務45個國家和地區。一路走來，公司持續關注原料來源、生產流程、安全與標示，並與日本學術及研究機構保持研究合作，希望讓每一批產品都建立在一致、可追溯與持續改善的管理原則上。

小林認為，科研並非一次性的宣傳素材，而是一項需要長期投入的工作。從原料特性、配方設計到製造管理，每一個環節都應有清楚標準；面對不同國家與地區，也必須尊重當地法規與消費者的資訊需求。品牌能否取得信任，關鍵不只在於「說了什麼」，更在於能否持續提供完整資訊，並對消費者的問題作出負責任的回應。

服務美國華人多年的Richard Xie，則把焦點放在「傾聽」。他說，許多來電者並不是急著下單，而是先想了解成分、用法、如何配合生活習慣，以及家人是否適合。客服團隊的責任，是用對方熟悉的語言把資訊說清楚，也要提醒消費者理性評估，不以個別經驗取代專業判斷。

Richard分享，最讓他感動的，往往是使用者主動寫信或來電，談及自己在健康挑戰期間的心情，以及家人一路陪伴的經歷。這些真實回饋讓團隊更理解：一項健康產品所連結的，不只是使用方式，也包括家庭的關心、信心與長期生活安排。

健康管理沒有捷徑。均衡飲食、規律作息、適度運動與專業醫療仍是基礎；營養補充品若要成為日常選項，就更需要科學、品質、透明資訊與負責任的服務共同把關。

海之滴為回饋用戶，特別提供「免費試用」體驗名額及健康產品手冊。

國語專線：1-888-482-5888，粵語1-888-853-6888。官方網站：www.kfucoidan.com，諮詢時間：週一至週五 9AM–6PM。

海之滴褐藻糖膠小林大介總經理接受採訪。