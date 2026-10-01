發生車禍記牢「三步曲」 定期審視車險更重要

AI摘要 文章摘要整理： 加州2023年交通死亡逾4,000人，律師提醒事故後要守住停車、報警、留場三步曲，並定期檢視UM/UIM與雨傘保險保障。

根據加州 交通安全辦公室(OTS: Office of Traffic Safety)最新統計，2023年加州共有4,061人因交通事故喪生。其中超過1,300人涉及DUI（酒駕 ）或危險超速駕駛，另超過780名死者在事故發生時沒有繫安全帶。余晨峰律師提醒，即使近年許多新款車輛配備先進安全科技，仍無法完全避免交通事故發生，因此安全駕駛及自我保護極為重要。

OTS分析指出，造成重大交通事故最常見的原因包括：酒後駕駛、疲勞駕駛、魯莽駕駛、駕駛經驗不足、對工程路段警覺不足、惡劣天氣。一旦發生車禍，第一時間應該怎麼做？余晨峰律師分享簡單易記的 「三步曲」：1.立即停車；2.撥打911報警；3.留在現場等待警方處理（見圖）。

另根據加州法律及DMV規定，肇事後未經允許離開現場可能涉及刑事責任。留在現場後，還要注意什麼？余律師指出，如果車輛仍可安全移動，請將車輛駛至路肩或安全地點，開啟雙黃警示燈以提醒其他駕駛人。若在高速公路發生事故，報警時清楚告知地點，讓CHP及救援單位儘快到場。若有人受傷，立即告知911，讓救護人員進行救援。同時，千萬不要因急著交換對方資料而站在車道上，恐導致二次甚至三次追撞事故。

汽車保險涵蓋的項目足夠嗎？余晨峰律師表示，UM/UIM（無保險／保額不足駕駛人保障）雖然不是加州強制保險，但卻為最容易被忽略的重要保障之一。如果遇到對方沒有保險；或對方保額不足以賠償損失，UM/UIM保障就可能成為重要防線。

余晨峰律師提醒，需定期檢視自己的汽車保單，勿只購買最低責任險，要主動向保險經紀詢問UM/UIM是否已加入保單，此外，對家庭資產較高者，可考慮Umbrella Insurance（雨傘保險）獲得額外責任保障，降低重大事故帶來的財務風險。

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