Grace Dental Care 假牙修復 最快一小時內完成

AI摘要 文章摘要整理： Grace Dental Care結合30年以上經驗與數位牙科技術，提供牙冠、假牙修復、牙橋等服務，並可依損壞程度最快1小時內完成部分假牙維修。

Grace Dental Care擁有超過30年的臨床經驗，診所主打「口掃牙冠、三天裝牙」服務，透過數位口掃及相關數位牙科技術，縮短傳統牙冠製作所需的等待時間。

除了牙冠服務外，假牙修復也是Grace Dental Care的重要服務項目。診所設有自己的技術室，針對假牙脫落、破裂、斷裂等情況提供修復服務。部分較為簡單的假牙維修，最快約可在一小時內完成，實際時間仍需視假牙損壞程度及修復情況而定。

對於臨時遇到假牙損壞而影響日常生活的民眾，診所亦提供當日假牙修復服務。患者可將需要維修的假牙帶至診所，由專業人員檢查後評估修復方式，在條件許可的情況下，盡可能於當日完成處理，減少等待時間。

在缺牙修復方面，Grace Dental Care也提供客製化牙橋服務。牙橋屬於固定式牙齒修復方式，主要用於填補缺牙空間，並協助恢復咀嚼功能及牙齒外觀。醫師會根據患者缺牙位置、鄰近牙齒及整體口腔狀況，評估適合的修復方案。

Grace Dental Care目前提供的服務還包括假牙製作與修復、假牙墊底及加鈎、補牙、拔牙、牙冠、牙橋以及矯正維持器等（見圖）。診所表示，希望透過數位設備、專業技術及較有效率的服務流程，為有不同口腔治療及修復需求的民眾提供便利選擇。

Grace Dental Care地址位於10050 Garvey Ave., Unit #105, El Monte, CA 91733，服務電話為626-863-3375。