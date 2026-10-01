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從監管爭議到重返美國保健品市場「NMN」迎來新變化

洛杉磯訊
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AI摘要

文章摘要整理：

NMN在美國歷經監管爭議後，因FDA重新確認其早於新藥授權前已作為保健品銷售，而可重返市場，但仍須遵守申報、cGMP與標示等規範。

近年來NMN（菸鹼醯胺單核苷酸）成為營養健康領域備受關注的成分，NMN是人體內天然存在的化合物，也是NAD⁺的重要前體，而NAD⁺參與細胞能量代謝、延緩老化、支持血管健康等重要生理過程，不過NMN在美國也經歷了一段特殊的監管歷程。

美國貝佳天然藥業表示，「NMN」從監理爭議到重新明確身份。2022年美國食品藥物管理局(FDA)認為，由於NMN先前已進入新處方藥的研究和製作過程，根據美國相關法規中的「藥物排除條款」，參與製藥的成分不能作為保健品成分進行銷售，所以NMN一直被保健品市場禁止。情況在2025年9月出現重要轉折，FDA根據已有證據，確認了NMN在相關新藥研究獲得授權之前，就已在美國作為保健品銷售，因此不再因「藥物排除條款」而被禁止出現在保健品市場。

什麼樣的NMN才能合規銷售？產品進入美國市場，要遵守相應的保健品法規，企業需要依照規定向FDA提交相關資料，為產品在建議使用條件下的安全性提供依據。同時生產企業也需遵守適用的保健品現行良好生產規範(cGMP)，對原料身分、產品規格、生產流程、批次記錄、品質管制、包裝標籤等進行管理，有關健康功效的宣傳應真實、不具誤導性。

該藥業公司表示，「美國貝佳NMN」（見圖）每顆含高純度250mg β-NMN，隨著NMN在美國的監管路徑進一步明確，貝佳天然藥業推出的「美國貝佳NMN」，每粒提供250mg NMN，60粒素膠囊裝。NMN作為NAD⁺的重要前驅物，可從營養層面支持人體正常的細胞能量代謝、延緩老化、支持血管及整體健康。

美國貝佳天然藥業(Best in Nature)產品符合美國GMP標準，並符合FDA規範，有關產品或優惠，可訪問www.1688best.com或免費專線1-888-902-1688或909-839-2880。

精華 FAQ

  • 因FDA認定NMN曾進入新處方藥研發流程，依藥物排除條款，參與製藥的成分不能作為保健品販售，因此一度被排除在美國保健品市場之外。

  • FDA根據既有證據確認，NMN在相關新藥研究獲授權之前，已先在美國作為保健品銷售，因此不再因藥物排除條款而被禁止進入保健品市場。

  • 企業需依規定向FDA提交資料，說明建議使用條件下的安全性，並遵守保健品cGMP，確保原料、規格、製程、批次、品管與標示都合規且不誤導。

FDA

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