州參議員候選人Brian Goldsmith重申對亞太裔社區承諾

加州第24選區州參議員候選人、洛杉磯本地人Brian Goldsmith日前在加迪納（Gardena）舉行的社區午餐會上，與亞太裔（AAPI）居民交流，重申對亞太裔社區的重視，並表示公共安全、教育、小型企業及降低生活負擔，將是其競選州參議員的重要政策方向。

Goldsmith表示，第24選區擁有超過17.9萬名亞太裔居民，亞太裔不僅是選區人口的重要組成，也是南加州經濟、文化及社區發展的重要力量。他表示，若當選州參議員，將持續定期與亞太裔居民交流，直接了解不同社區面臨的問題，並將居民關切帶到州府。

這次交流會延續Goldsmith今年以來與亞太裔社區的交流。他此前曾在托倫斯（Torrance）及西洛杉磯舉辦兩場社區聚會，居民提出人行道維修延誤、公共安全及生活成本上升等問題。Goldsmith表示，這些交流讓他更直接了解地方居民每天面對的實際問題，也顯示民選官員與社區維持長期溝通的重要性。

針對近年亞太裔居民關切的仇恨犯罪及社區安全問題，Goldsmith表示，任何形式的仇恨與暴力都不可接受，尤其長者及家庭不應因族裔背景而在自己的社區感到不安全。他表示，若當選，將把公共安全及打擊仇恨犯罪列為重要議題，同時持續與亞太裔社區保持溝通。

在經濟及民生政策方面，Goldsmith提出增加勞工及可負擔住房、支持小型企業、降低能源成本，以及維持醫療服務可及性。他表示，小型企業是許多亞太裔家庭的重要經濟基礎，州政府在制定稅務、勞動、能源及商業政策時，應了解小型企業實際承受的成本與經營壓力。

公共安全方面，他主張透過政府政策並與非營利組織合作，處理犯罪及無家可歸問題。在教育方面，他關注兒童如何因應快速變化的經濟與就業環境，以及青少年心理健康問題；同時主張改善基礎設施的氣候韌性及政府效率。

Goldsmith也表示，將持續反對種族歧視、反猶太主義及反亞裔仇恨，並關注移民家庭所面臨的問題。他認為，第24選區涵蓋不同族裔、文化及經濟背景的社區，州政府制定政策時需要聽取各社區居民的實際經驗。

首次參選公職的Goldsmith具有新聞、企業及政治顧問背景。他畢業於哈佛大學及史丹佛法學院，曾在Yahoo News、The Atlantic、CBS News及CNN從事政治新聞與評論工作超過十年，也曾擔任Katie Couric Media資深政治製作人。

在CBS任職期間，他曾參與2008年總統大選報導及Sarah Palin專訪，並與團隊共同獲得Alfred I. duPont電視新聞獎。此後，他也為候選人、非營利組織及企業提供策略顧問服務。

除媒體與政治工作外，Goldsmith也曾在加州創辦科技新創公司，包括文字訂閱平台Scriber，並共同創辦股權群眾募資平台Junction，後者其後被英國企業Seedrs收購。他也是美國電動汽車就業聯盟創始董事之一，並參與多個公共政策及非營利組織。

Goldsmith與第24選區具有長期家庭淵源。他的祖父母自1950年代開始在比佛利山生活，父母延續與當地的聯繫。如今Goldsmith與從事教育工作的妻子Claire及兩名年幼子女居住在第24選區。

此次選舉，Goldsmith已獲得多位現任及前任民選官員與組織背書，包括前國務卿暨聯邦參議員Hillary Rodham Clinton、前聯邦眾議院議長Nancy Pelosi、前聯邦參議員Barbara Boxer、前聯邦眾議員Gabby Giffords、前運輸部長Pete Buttigieg，以及多位加州州議員和地方民選官員。

組織方面，包括亞裔商業協會、Everytown for Gun Safety、洛杉磯警察保護聯盟、加州公路巡警協會、洛杉磯地區IATSE工會，以及卡車司機、碼頭與倉儲等工會組織也列名支持。

加州參議院第24選區目前由州參議員Ben Allen代表，選區橫跨洛杉磯縣南灣、西區及西部多個社區，包括托倫斯、加迪納、Rancho Palos Verdes、馬里布、聖塔蒙尼卡、比佛利山及西好萊塢等地。Goldsmith此次角逐2026年第24選區州參議員席位。