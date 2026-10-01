孫氏家族捐贈1億美元 爾灣霍格醫院孫氏家族院區啟用 10億美元擴建提升橙縣專科醫療

在Diana與David Sun（孫大衛）伉儷1億美元重大慈善捐贈支持下，霍格醫院（Hoag）宣布爾灣霍格醫院孫氏家族院區正式啟用。這項總規模達10億美元的擴建計畫新增六棟建築，將癌症、婦女健康、消化系統及先進外科手術等專科醫療集中於爾灣，進一步提升橙縣居民取得高階醫療服務的便利性。

孫氏家族是此次擴建計畫的重要捐贈者。Diana與David Sun伉儷捐贈1億美元，霍格因此將爾灣院區命名為「孫氏家族院區」（Sun Family Campus）。另一長期支持霍格的Benjamin與Carmela Du伉儷則捐贈2500萬美元，促成杜氏家族醫療大樓的興建。

霍格表示，慈善捐贈長期以來一直是醫院發展的重要力量。此次由孫氏家族等社區捐贈者支持的擴建，不只是增加醫院規模，更讓霍格能加速引進醫療技術、專科醫師及新的治療模式。

新院區新增155張住院病床，使總床位增至251張，並增加手術室、診療室及12萬平方英尺門診空間。最大特色是將過去分散的專科醫療、住院、門診、診斷、手術及康復服務整合，讓病患在同一醫療體系內完成不同階段的治療。

癌症醫療是新院區的重要特色之一。癌症門診大樓整合腫瘤專科醫師、輸注治療、醫學影像、藥房及支援服務，旁邊並設癌症專屬住院病房。院區更成立橙縣首座專為癌症病患設立的急症醫療中心，癌症患者出現與疾病或治療相關的急性症狀時，可直接取得癌症專科醫療資源，不必完全依賴一般急診室。

婦女健康方面，新設婦女醫療大樓及門診大樓，從懷孕、生產、乳房健康、婦科、更年期到健康管理，提供不同人生階段的醫療服務。院內設有24間獨立產房、24小時產科急診，以及17床第三級新生兒加護病房（NICU），可照護需要較高層級醫療的新生兒。

消化系統醫療則整合專科診斷、介入性治療、住院及門診服務；新的外科手術大樓配備先進手術室、機器人輔助手術及微創技術，其中複合式手術室可進行複雜的心血管與血管手術。

霍格總裁暨執行長Robert T. Braithwaite表示，新院區採「醫療村」概念，把專科醫師及不同醫療服務集中在同一院區，讓病患從診斷、治療到康復能有更連貫的照護。

霍格醫院基金會會長Caroline A. Pereira表示，慈善資源使霍格能結合私立醫療的靈活性與學術醫療的專業優勢，更快速投入創新並依照病患需求發展服務。孫氏家族院區也展現社區慈善力量如何直接轉化為醫療建設。

霍格於2010年將醫院服務拓展至爾灣。此次孫氏家族院區啟用後，除原有24小時急診、住院及骨科服務外，再加入癌症、婦女健康、消化系統及高階外科醫療，使爾灣院區成為霍格在橙縣重要的綜合專科醫療中心。