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全新Hyundai TUCSON大改款 未來感設計、寬敞空間與省油科技瞄準年輕家庭

洛杉磯訊
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徹底改頭換面，令人一見傾心的Hyundai全新一代TUCSON正式公開亮相，充滿未來感的外觀、更寬敞的車室、新世代油電動力及Pleos Connect智慧車載系統，為年輕家庭帶來兼顧造型、實用與經濟性的全新選擇。

現代汽車資深副總裁暨設計中心負責人、英國設計師Simon Loasby，熱情介紹全新TUCSON，新車的「Art of Steel鋼鐵藝術」設計巧思一一浮現。充滿未來感的車頭，細長水平燈帶搭配兩側斜向下延伸的H-Edge燈光，像替寬闊前臉勾勒出一道輪廓；下方深色燈組與進氣口形成層次，宛如一位穿梭都會的未來探險家。車側展現雕塑感，俐落折線與飽滿輪拱，讓鈑金在光線下呈現豐富明暗，搭配深色車窗與幾何輪圈，兼具力量與品味。車尾Prism稜鏡式尾燈以直立發光輪廓搭配細長光線，透明燈罩與內部紋理交織出立體層次，彷彿嵌入車尾的光影作品。

現代汽車北美產品規劃與移動策略資深副總裁Olabisi Boyle，介紹新車空間與日常使用的便利性。車身比上一代加長約2.4吋、加寬約1.6吋，軸距增加約1.2吋，後座腿部與頭部空間也同步提升，讓全家遠行更從容。

最重要的是，車門開啟角度由73度擴大至83度，多出的10度，讓抱孩子上下車、安裝兒童安全座椅或協助長輩入座更方便。北美車型搭配6／4分離式可摺疊後座，靈活安排嬰兒車、採購袋與旅行裝備，把空間升級變成家庭每天都用得到的貼心設計。

Hybrid的HEV Stay Mode，可在停車、引擎關閉時使用空調、音響及裝置充電。中控台採用簡潔、水平延伸的布局，搭配大尺寸中央觸控螢幕與俐落的功能介面，讓駕駛與乘客更容易掌握車內資訊；常用功能保留實體按鍵，讓駕駛可以專注於馬路上，不用分身去看螢幕尋找。中控台下方也規劃出開放式置物空間，方便收納手機、錢包與隨身小物，中央扶手與門板則提供額外儲物區，讓家庭出遊時的飲料、充電線及零碎用品都能各得其所。

科技亮點是全新Pleos Connect車載系統，採用Android Automotive OS平台，依版本搭配17吋或12.9吋中央觸控螢幕，以及9.9吋駕駛資訊螢幕。Gleo AI智慧助理可理解自然對話與情境，例如搜尋「30分鐘內、有停車場的登山步道」，減少操作選單的步驟。系統支援OTA無線更新，冷氣與音響等常用功能則保留實體按鍵，讓駕駛人雙眼可以專注在路上，不需要分神查看螢幕，兼顧安全、科技與便利。

動力提供汽油、Hybrid油電及PHEV插電式油電選擇。汽油版包括1.6升渦輪與2.0升自然進氣引擎，其中1.6升渦輪輸出190匹公制馬力（PS），搭配八速自排；Hybrid綜效輸出為235至245 PS，依市場與版本不同。

北美Hybrid兩輪驅動、17吋輪圈版本目標油耗最高42 mpg，四輪驅動、17吋輪圈版本則以40 mpg為目標。PHEV搭載1.6升渦輪引擎與電動馬達，預估純電續航約50英里，讓有便利充電條件的家庭減少日常汽油使用。

多項安全科技為家庭增添保障。熱沖壓鋼材、強化車柱與碰撞能量管理提升車體防護；車內監控偵測駕駛眼睛活動與疲勞，適時發出警示。兒童存在偵測及後座乘員提醒，協助防範兒童或寵物被遺留車內。智慧速限輔助可辨識速限標誌並調整設定速度，導航連動智慧巡航可依前方彎道等路況預先減速，另提供車道跟隨、走停式智慧巡航及緊急停車輔助等功能。

戶外愛好者可期待XRT與XRT PRO。XRT強化輪拱護板與粗獷保桿造型；XRT PRO搭載全輪驅動、全地形輪胎及前拖救鉤，離地高度約8.3吋，並以AI智慧地形輔助分析抓地與打滑狀況。北美Hybrid最高拖曳能力達3,000磅，拓展周末出遊的可能。

全新TUCSON預計2026年稍晚在韓國上市，北美於2027年跟進。配備與服務依市場及車型而異，油耗與純電續航以最終認證為準。

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